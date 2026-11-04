Am 18. Dezember entscheidet der DFB über die Regionalliga-Struktur. Ein Kompromiss zwischen Kompass-Modell und Aufstockung der 3. Liga ist ungewiss.

Der bevorstehende außerordentliche DFB -Bundestag am 18. Dezember steht im Zeichen schwerwiegender Konflikte bezüglich der zukünftigen Struktur des deutschen Fußballprofisystems. DFB -Präsident Bernd Neuendorf versucht, sein bevorzugtes Kompass-Modell durchzusetzen, das eine Reduzierung der Regionalligen von fünf auf vier Staffeln ab der Saison 2028/29 vorsieht. Dabei soll jeder Staffelsieger direkt in die 3. Liga aufsteigen, was jedoch auf starken Widerstand stößt.

Konkurrierende Modelle für die Profiliga

Neben dem Plan von Bernd Neuendorf existieren mindestens zwei alternative Konzepte, die den Weg nach oben verändern könnten. Der Bayerische Fußball-Verband unter Präsident Dr. Christoph Kern favorisiert eine Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften mit fünf direkten Aufsteigern aus der Regionalliga. Parallel dazu laufen Vorbereitungen für ein Konzept einer zweigleisigen 4. Profiliga, das die aktuelle Fünf-Staffel-Struktur beibehalten würde. Diese konkurrierenden Ideen erschweren eine klare Entscheidungsfindung erheblich.

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Juristische Unsicherheit bei der Mehrheit

Zentraler Streitpunkt ist die Frage, welche Mehrheit für eine Änderung der Drittliga-Zusammensetzung erforderlich ist. Während das Kompass-Modell eine Zweidrittel-Mehrheit erfordert, könnte bei einer einfachen Mehrheit die Stimme der Regionalverbände entscheidend sein. Vier Juristen haben sich mit dieser Rechtsfrage beschäftigt, wobei zwei die Notwendigkeit einer qualifizierten Mehrheit sehen und zwei dies ablehnen. Bei diesem Patt hat laut § 26 Nr. 3 das DFB-Bundesgericht die finale Entscheidungsgewalt.

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Digitalisierung als Argument für Bayern

Dr. Christoph Kern begründet seine Position nicht nur sportlich, sondern vor allem wirtschaftlich. Er argumentiert, dass die Regionalliga Bayern an digitaler Reichweite verlieren würde, wenn sie abgeschafft werde. Als Spitzenreiter in der digitalen Welt betont er die Bedeutung moderner Kommunikation für Partnerschaften mit der Wirtschaft. Die Instagram-Reichweiten und anderen digitalen Kennzahlen seien für Verhandlungen mit Sponsoren unverzichtbar geworden.

Auswirkungen auf Abstiegswahrscheinlichkeit

Der DFB führt als Gegenargument an, dass sich das Verhältnis von Absteigern zur Mannschaftsstärke in der 3. Liga verschlechtern würde. Bisher müssen vier von 20 Vereinen absteigen, was einem Anteil von 20 Prozent entspricht. Bei einer Aufstockung auf 22 Teams würden rechnerisch 22,7 Prozent absteigen müssen. Dies erhöhe die Wahrscheinlichkeit für Bundesliga-Reserven um 2,7 Prozentpunkte, was sie benachteiligen würde. Fans von Erzgebirge Aue hoffen trotz aller Eskapaden auf einen fairen Ausgang der Reform.