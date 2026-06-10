DFB-Bundestrainer Flick: Kimmich-Position ist eine Sorgenposition

Hansi Flick hat in einer Diskussion über die Positionierung von Joshua Kimmich eine Debatte über die Positionierung seines Spielers faktisch ausgeschlossen. Flick hat angegeben, dass es keine klassische rechte Verteidigung gibt und dass er stattdessen einen weiteren Offensivspieler mitnehmen wollte.

Der Bundestrainer des DFB , Hansi Flick , hat in einer Diskussion über die Position ierung von Joshua Kimmich , dem wichtigsten Spieler der Nationalmannschaft , eine Debatte über die Position ierung seines Spielers durch die Kadernominierung faktisch ausgeschlossen.

Flick hat angegeben, dass es keine klassische rechte Verteidigung gibt, und dass er stattdessen einen weiteren Offensivspieler mitnehmen wollte. Dieser Ansatz wird jedoch als nicht so einfach angesehen, insbesondere wenn Kimmich nicht spielen kann. Flick hat jedoch angegeben, dass sie bereits Ideen haben, um mit einer Systemkorrektur umzugehen, falls Kimmich nicht spielen kann. Eine Dreierkette mit Schienenspielern auf den Außen würde die Möglichkeit mit sich bringen, eher offensiv orientierte Stars als Alternative aufzubieten.

Leroy Sane lässt seinen Spaß an der Rückwärtsbewegung immer wieder aufblitzen und wäre verfügbar, falls Kimmich nicht spielen kann. Die rechte Abwehrseite bleibt jedoch eine "Sorgenposition" vor dem Start der WM-Mission, da wirklich überzeugend wirkt auf dem Papier keines der Planspiele





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