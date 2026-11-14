DFB-Debüt: Marcel Reif lobt Lukas Gruda und diskutiert Bayern-Transfer

Nach seinem starken DFB-Debüt in Belgrad wird Lukas Gruda mit Wirtz verglichen. Marcel Reif äußert sich zu seiner Zukunft und möglichen Interessen von Bayern München.

Beim DFB -Debüt auf dem tiefen Rasen in Belgrad überzeugte Lukas Gruda mit einer herausragenden Leistung, die ihn direkt in den Mittelpunkt des medialen Interesses rückte. Er wurde vom Medienorgan BILD mit der Note 1 als bester Mann des Spiels ausgezeichnet und krönte seine Darstellung mit einem traumhaften Tor, das er nach einem beeindruckenden 60-Meter-Solo erzielte. Diese Leistungen sorgten für rege Diskussionen in der Expertenrunde und warfen die Frage auf, wie schnell ein solcher Talentstrahl in die höchste deutsche Spielklasse einsortiert wird. Die Qualität seines Auftakts für die Nationalmannschaft übertraf die Erwartungen und festigte seinen Status als vielversprechender Nachwuchsspieler.

Verwechslungsgefahr mit Florian Wirtz

Der Kommentatoren-Legende Marcel Reif fiel die Klasse des Youngsters so sehr auf, dass er ihn im Gespräch auf der BILD-Sendung Reif ist live beinahe mit Florian Wirtz verwechselte. Reif betonte, dass Gruda nicht nur technisch brillant ist, sondern auch durch seine Bewegungen und sein Spielverständnis beeindrucken kann. Er verwies darauf, dass die Fußballerlaubnis für Gruda bereits am vorherigen Donnerstag besprochen wurde, was die Vorfreude auf sein Debüt erklärt. Diese Einschätzung teilten auch andere große Klubs und Trainer, die die Talente genau im Auge behalten.

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Jürgen Klopp ließ Gruda nicht nur spielen, sondern nutzte ihn strategisch, was Reif als deutliches Signal für die hohe Wertschätzung des Trainers deutete. Auch die Verantwortlichen von RB Leipzig und den Engländern von Brighton & Hove Albion haben die Fähigkeiten des Spielers bereits früh erkannt. Gruda war anfangs zwar etwas brotlos, doch er wollte beweisen, dass er auf dem höchsten Niveau mitmischen kann. Reif merkte an, dass die technischen Unterschiede auf diesem speziellen Rasen noch deutlicher hervortreten.

Kaufpflicht bei Leipzig und Interessen aus London

Gruda spielt mit seinem feinen linken Fuß und steht aktuell noch im Kader von Brighton & Hove Albion, wo er im Sommer 2024 von RB Leipzig gekauft wurde. Vor dem Wechsel hatte sich die deutsche Rekordmeister bereits intensiv mit dem Youngster beschäftigt und ihn als zukünftigen Schlüsselspieler identifiziert. Nach Ende der Leihe besteht für RB Leipzig eine bindende Kaufpflicht, was die Situation für den Verein und den Spieler regelt. Die Englischen sehen in ihm jedoch auch Optionen, die über die deutsche Liga hinausgehen.

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Bereits vor seinem Wechsel zu den Engländern war klar, dass Gruda auch als möglicher Ersatz für Michael Olise bei einem anderen Topklub in Frage kommt, sollte dieser den Verein verlassen. Brighton hält den Vertrag mit Gruda weiterhin fest, während die deutschen Interessenten die weitere Entwicklung beobachten. Die Verknüpfung mit Olise zeigt, dass Gruda als direkter Ersatz auf der rechten Flanke oder in zentraleren Positionen diskutiert wird. Seine Flexibilität im Offensivbereich macht ihn für viele große Clubs attraktiv.

Marcel Reif warnt vor zu frühem Wechsel zu Bayern

Marcel Reif sprach sich in der Sendung klar gegen einen sofortigen Wechsel von Gruda zu Bayern München aus, falls Michael Olise den Verein verlassen sollte. Reif argumentierte, dass Olise bei einem Abgang direkt nach Hause geschickt werden sollte, um Platz zu schaffen, aber Gruda nicht einfach auf die Bank zu setzen. Er betonte, dass Olise erstmal spielen würde und Gruda bei Leipzig nochmal durchatmen sollte, um seine weitere Entwicklung zu sichern. Die Leipziger sollen erkennen, dass der Spieler noch besser ist, als sie bislang dachten.

Reif fügte hinzu, dass Gruda zwar eine Option wäre, um Olise eins zu eins zu ersetzen, dies aber den falschen Schritt bedeuten könnte. Gruda hat auf dem Flügel gespielt, aber bei Leipzig wird er eher in der Mitte eingesetzt, was eine Anpassung erfordert. Ein direkter Sprung zu Bayern würde ihn auf die Bank verweisen, was solchen jungen Spielern nicht zugemutet werden kann. Gruda sollte selbst entscheiden, wo er seine Karriere optimal vorantreiben kann, anstatt nur Reserve zu sein. Die Zukunft von Gruda bleibt spannend und ist eng mit seinen Leistungen bei Leipzig verbunden.