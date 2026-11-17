Jürgen Klopps DFB-Auswahl deklassiert die Niederlande in Berlin mit 5:0. Brajan Gruda und Denys Scherhant zeichnen sich als große Gewinner der Partie aus. Die taktische Umstellung trägt Früchte.

Die DFB-Nationalmannschaft unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp feierte einen deutlichen Erfolg in der deutschen Hauptstadt. Nach einem souveränen Sieg gegen Serbien deklassierte das Team die Niederlande in Berlin mit einer umjubelten 5:0-Gala. Diese Doppelpackung der Ergebnisse markiert einen klaren Wendepunkt für die neu formierte Elf, die ihre Qualität auf höchstem Niveau unter Beweis stellte. Der Sieg gilt als wichtiger Beweis für die neue Ausrichtung des Verbandes und der sportlichen Philosophie.

Brajan Gruda löst Rechtsaußen-Problem

Brajan Gruda war der Shootingstar der DFB-Elf und löste damit die langjährigen Probleme auf der Position des Rechtsaußen. Der Leipziger erzielte in beiden Spielen jeweils ein Tor und erhielt als einziger Spieler zweimal die Note 1 in den Kritiken. Durch diese Gala-Auftritte gegen Serbien und die Niederlande hat Gruda nicht nur sein Talent bewiesen, sondern auch Werbung in eigener Sache gemacht. Er gilt nun als absoluter Unterschiedsspieler und festigt seinen Platz im Kader. Mit seinen Leistungen trägt er maßgeblich zur Offensive bei und gibt dem Team neue Impulse.

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Scherhant trifft zum 1:0 und etabliert sich

Denys Scherhant, der Linksaußen des Teams, platzierte in seiner Heimatstadt Berlin den entscheidenden Knoten. Sein Traumtor zum 1:0-Führungstreffer gegen die Niederlande fungierte als Dosenöffner für den Kantersieg. Vorher hatte er sich gegen Serbien noch etwas schwergetan, doch danach spielte er wie aufgedreht und zeigte sich trickreich sowie torgefährlich. Scherhant ist Dreh- und Angelpunkt des deutschen Offensivspiels und praktisch nie zu stoppen. Aufgrund dieser überzeugenden Darbietungen dürfte er sich vorerst festgespielt haben und gilt als einer der Hauptgewinner des Turniers.

Kapitän und Torwart überzeugen defensiv

Der Kapitän der DFB-Auswahl zeigte in beiden Auftritten als unumstrittener Chef im defensiven Mittelfeld, dass Diskussionen über seine Rolle und Zukunft im DFB-Team absurd waren. Als unermüdlicher Antreiber und erfahrener Stabilisator erwies er sich als unverzichtbar für die Mannschaft. Parallel dazu profitierte die Elf von der insgesamt überzeugenden Defensive. Der Torhüter präsentierte sich in zwei relativ unspektakulären Partien als sicherer Rückhalt und wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp endgültig zur Nummer eins erklärt. Seine Routine und Abgeklärtheit halfen dem Team, die Konter sicher abzuwehren.

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Tah und Schlotterbeck stabilisieren die Abwehr

Die defensive Stabilität wurde maßgeblich durch die Leistungen von Tah und Schlotterbeck unterstützt. Beide Spieler gaben mit ihren Auftritten im DFB-Dress wichtigen Aufschwung. Tah hatte mit zwei beinahe fehlerfreien Partien maßgeblichen Anteil an den insgesamt nur drei Gegentreffern in diesem Zeitraum. Der BVB-Spielführer ließ sich von seiner Verbannung auf die Bank gegen Serbien nicht irritieren und gab die überzeugende Antwort gegen die Niederlande auf dem Platz. Er ließ hinten nichts anbrennen und traf zudem per Kopf, was seine Vielseitigkeit unterstrich.

Ausfälle und verpasste Chancen für andere Akteure

Nicht alle Profis konnten von den positiven Ergebnissen profitieren. Newcastle-Profi Sven Botman etablierte sich zwar als erster Backup für das Innenverteidiger-Duo Tah und Schlotterbeck, durfte jedoch gegen die Niederlande nur zuschauen. Megatalent aus Mönchengladbach wurde bei beiden Partien aus dem Spieltagskader gestrichen, obwohl er mit 17 Jahren den Sprung zur A-Mannschaft schaffte. Auch Manuel Neuers Verletzung führte bei FC Bayern zur Nummer 1 für seinen Konkurrenten, doch im Nationalteam akzeptierte dieser die Rolle als Bankdrücker, da Klopp fest zu ter Stegen hält. Nmecha und der Kölner Offensivspieler blieben zudem mit wenigen Minuten Einsatzzeit weit von einem Stammplatz entfernt.

Vertrauen in den aktuellen Kader

Bundestrainer Jürgen Klopp zeigte mit seiner Entscheidung für einen kleinen DFB-Kader Mut und gewann damit vollstes Vertrauen. Die aktuelle Aufgebot-Perfomance war so überzeugend, dass die diesmal Aussortierten nur über Topleistungen im Verein eine Chance auf eine baldige Rückkehr haben. Prominente Abwesende wie oben genannte Stars wurden von der Mannschaft nicht vermisst. Im Gegenteil: Das aktuelle Aufgebot bewies, dass die neue Richtung aufgeht und das Vertrauen des Trainers verdient ist. Die Leistungen in Berlin setzen einen deutlichen Akzent für die weitere Entwicklung der Nationalmannschaft.