DFB-Elf bezwingt USA im letzten Test vor der WM

Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt den letzten Test vor der WM gegen die USA mit 2:1. Tore von Havertz und Sané sichern den Sieg, doch es gibt noch Baustellen bei Nagelsmanns Team.

Es ist die heiße Phase der WM-Vorbereitung. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren letzten Test vor dem Turnier gegen die USA mit 2:1 gewonnen. In einem intensiven Spiel zeigten sich Stärken und Schwächen, die Bundestrainer Julian Nagelsmann in den verbleibenden Tagen bis zum ersten Gruppenspiel gegen Curacao am 14.

Juni angehen muss. Besonders erfreulich war die Rückkehr von Kai Havertz, der nach seinem Champions-League-Finale mit Arsenal fehlte und sich nun mit einem Tor und einer Vorlage zurückmeldete. Zusammen mit Deniz Undav, der ihn zuvor glänzend vertreten hatte, bildet er ein vielversprechendes Sturmduo. Beide Spieler sind in Topform und bieten Nagelsmann Optionen, die in der Offensive für Gefahr sorgen können.

Doch es gibt auch Baustellen: Die Abwehr wirkte nicht immer sattelfest, und die USA hatten mehrere gute Chancen, die Führung zu übernehmen. Leroy Sané, der für den verletzten Karl nachnominiert wurde, stand im Fokus. Er brachte zunächst Schwung auf die rechte Seite, tauchte zwischenzeitlich ab, war aber beim entscheidenden 2:1 zur Stelle. Das Tor wurde von seinen Mitspielern ausgiebig gefeiert, was zeigt, dass Sané im Team hohes Ansehen genießt.

Nagelsmann betonte, dass er fest auf Sané zählt. Dennoch muss die Mannschaft an ihrer Konstanz arbeiten. Nach einer starken Anfangsphase ließ die DFB-Elf nach knapp einer Viertelstunde nach. Die USA kamen auf und glichen durch einen Volleyschuss von Robinson aus.

In der Folge hatten Dest und Pulisic sogar Chancen zur Führung. Erst in der zweiten Hälfte konnte Deutschland wieder dominieren. Havertz bereitete Sanés Treffer mustergültig vor, der den Ball unhaltbar ins Tor beförderte. Kurz vor Schluss rettete Torwart Oliver Baumann stark gegen Aaronson und sicherte den Sieg.

Besonders auffällig war die Menge deutscher Fans, die die Mannschaft unterstützten. Sie zeigten sich begeistert von der Leistung, auch wenn noch Luft nach oben ist. Nagelsmann wird in den nächsten Tagen an der Defensivstabilität und der Chancenverwertung arbeiten. Die offensive Klasse ist vorhanden, aber die Abstimmung in der Abwehr muss verbessert werden.

Jungstar Jamal Musiala zeigte Momente seiner Dribbelstärke, blieb aber auch oft hängen. Er ist noch nicht in Topform, aber ein wichtiger Faktor für das Team. Insgesamt war der Test ein Erfolg, der Mut macht, aber auch die Baustellen aufzeigt. Die WM kann kommen, das DFB-Team ist bereit für die Herausforderungen





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