DFB-Elf genießt freien Tag in Chicago: Basketball und Shopping

Die deutsche Nationalmannschaft hatte nach den Testspielsiegen einen freien Tag in Chicago. Spieler besuchten das Training der Chicago Bulls, gingen shoppen und genossen die Freizeit.

Nach den Testspiel-Siegen gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) rief Julian Nagelsmann (38) seine Spieler am Sonntag nicht auf den Trainingsplatz, sondern gönnte ihnen stattdessen 24 Stunden zur freien Verfügung in Chicago.

Die DFB-Profis nutzten diese Zeit auf unterschiedlichste Art und Weise. Um 10.04 Uhr Ortszeit verließen Kai Havertz (26), Jonathan Tah (30) und Nick Woltemade (24) als Erste das Waldorf Astoria, das 5-Sterne-Luxushotel, in dem die Mannschaft seit Dienstag untergebracht ist. Später schlossen sich auch Florian Wirtz (23) und Oliver Baumann (36) an. In einem schwarzen Van ließen sich die Profis aus dem Eingangsbereich fahren.

Ihr Ziel: das Trainingsgelände der Chicago Bulls. Offenbar schlägt das Herz einiger Nationalspieler nicht nur für den Fußball, sondern auch für Basketball. Auf den Trainingscourts des sechsfachen NBA-Champions setzten die Fußballer zu zahlreichen Probewürfen an. Baumann schrieb am Abend auf Instagram: Mega cooler Einblick hinter die Kulissen bei den Chicago Bulls.

Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Für Havertz, Tah, Woltemade und Wirtz stand am Sonntag aber nicht nur Basketball, sondern auch Bummeln auf dem Programm. Tah und Woltemade wurden schnell fündig: Den Laden des Luxus-Labels Balenciaga verließen die beiden mit großen, grauen Einkaufstüten. Mit dem Shopping-Trubel nichts zu tun hatten hingegen Woltemades ehemalige Stuttgarter Teamkollegen Angelo Stiller (25) und Jamie Leweling (25).

Die beiden flanierten nachmittags entspannt an der Strandpromenade am Lake Michigan und genossen dort die sommerlichen Temperaturen von um die 25 Grad. Felix Nmecha (25), Nadiem Amiri (29) und Malick Thiaw (24) zogen derweil durch die Straßen in Downtown und erkundeten am letzten Chicago-Tag das Viertel rund ums Teamhotel. Am heutigen Montag geht es für die Nationalmannschaft mit dem Flugzeug von Chicago ins WM-Mannschaftsquartier nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina. Dort wird das Team im Hotel The Graylyn Estate wohnen.

Das wie eine mittelalterliche Burg anmutende Gebäude wurde vor fast 100 Jahren zunächst als Privatanwesen errichtet; heute besitzt und betreibt es die benachbarte Universität. Auf dem nur wenige Minuten entfernten Gelände der Wake Forest University wird die Nationalelf während der WM trainieren. Die Vorfreude auf das Turnier ist groß, und der freie Tag in Chicago hat den Spielern offenbar gutgetan, um noch einmal neue Kraft zu tanken.

Die Mischung aus sportlicher Aktivität und Erholung spiegelt die ausgewogene Vorbereitung wider, die Nagelsmann anstrebt. Nach dem erfolgreichen Start der Testspiele blickt das Team optimistisch auf die bevorstehenden Herausforderungen. Die Spieler zeigten sich nicht nur auf dem Platz konzentriert, sondern auch abseits davon als Team, das gemeinsam Zeit verbringen kann. Der Besuch bei den Bulls und die Shoppingtour sind nur zwei Beispiele für die gute Stimmung im Kader.

Mit dem Umzug nach Winston-Salem beginnt nun der Ernst der WM-Vorbereitung, doch die Erlebnisse in Chicago werden sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben





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