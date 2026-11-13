DFB-Elf gewinnt in Serbien 3:1 - Deutschland qualifiziert sich für UEFA Nations League Finale in Berlin

Die deutsche Nationalmannschaft unter Trainer Florian Wirtz und Brajan Gruda gewinnt mit 3:1 in Serbien. Mit dem Auswärtssieg sichert sich Deutschland die Teilnahme am UEFA Nations League Finale im Berliner Olympiastadion im März 2027.

Die deutsche Nationalmannschaft hat am ersten Spiel nach dem Start in die UEFA Nations League einen deutlichen Erfolg gegen Serbien erzielt und damit die Weichen für das Finale gestellt. Das Team unter der Anleitung von Bundestrainer Jürgen Klopp setzte sich vor der einzigartigen Kulisse im legendären Maracana -Stadion in Belgrad mit 3:1 durch. Dieser erste Auswärtssieg unter der Ägide von Jürgen Klopp ist entscheidend, da er die DFB-Elf ermöglicht, am kommenden Montag im Berliner Olympiastadion den endgültigen Einzug in die K.-o.-Phase aus eigener Kraft herbeizuführen.

Florian Wirtz und Brajan Gruda prägen den Spielverlauf

Das Spiel war von Beginn an von der Dynamik der jungen Talente Florian Wirtz und dem frech auftretenden Neuling Brajan Gruda geprägt. Die Grundlage für den klaren Sieg war schnell gelegt: Bereits in der 3. Minute ging Serbien durch ein Eigentor von Srdan Babic in Rückstand. Nur elf Minuten später sorgte Florian Wirtz in der 14. Minute für die verdiente 2:0-Führung, die die deutsche Mannschaft in den Halbzeitsturm gehen ließ und so eine komfortable Basis für den weiteren Verlauf schuf.

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Auch nach der Pause zeigte das deutsche Team, dass es das Tempo diktiert. In der 50. Minute legte Debütant Brajan Gruda mit einem starken Treffer direkt nach der Pause schnell nach und erhöhte auf 3:0. Damit schien die Entscheidung nach dem Wechsel bereits gefallen zu sein, bevor Serbien in der 56. Minute durch einen Treffer von Srdan Babic den Anschlusstreffer erzielte. Babic machte damit nur ergebnistechnisch seinen frühen Fauxpas wieder wett, da die deutsche Führung weiterhin Bestand hatte.

Taktische Überlegenheit und Rote Karte für den Gegner

Gegen die völlig überforderte serbische Mannschaft, die als punktloses Schlusslicht vor dem Abstieg aus der A-Liga steht, setzte sich der aggressive Stil des DFB souverän durch. Ein weiterer Faktor in diesem Dominanzspiel war die Disziplin der Schiedsrichter: Vanja Dragojevic sah in der 75. Minute nach einem bösen Foul an Joshua Kimmich die Rote Karte. Diese Reduzierung des Gegners auf zehn Mann festigte den Vorsprung der DFB-Elf endgültig und lieh dem Spiel eine klare Struktur, in der Deutschland keine Gefahr mehr drohte.

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Die deutsche Elf ließ den Serben im Spielaufbau keine Chance, während die Gastgeber bei Dauer-Ballstaffetten nur recht hilflos neben- oder hinterherliefen. Kai Havertz war am ersten Treffer beteiligt, als er nach einem Eckball von Maximilian Mittelstädt den Ball aufs Tor köpfte, was Srdan Babic im Zweikampf mit Malick Thiaw entscheidend abfälschte. Thiaw hatte als Innenverteidiger von Jürgen Klopp überraschend den Startelfvorzug vor Nico Schlotterbeck bekommen, da Klopp meinte, dass der England-Legionär lange Bälle der Serben besser abfangen kann.

Qualifikation für das Finale im Berliner Olympiastadion gesichert

Durch den hoch verdienten DFB-Erfolg und dem zeitgleichen Statement-Sieg der Niederlande gegen Griechenland sind keine großen Rechnereien gegen Oranje mehr notwendig. Mit einem weiteren Sieg gegen den Erzrivalen spielt Deutschland definitiv im März 2027 im Viertelfinale des UEFA-Wettbewerbs. Das bedeutet, dass das begehrte Ticket für das Finale im Berliner Olympiastadion praktisch bereits eingelöst wurde, solange keine katastrophalen Ergebnisse in den letzten Gruppenspielen eintreten.

Die Bedingungen waren jedoch alles andere als optimal. Weder die bizarre Atmosphäre mit der von der UEFA erlaubten Kulisse mit ein paar Tausend serbischen Kindern bis zu 14 Jahren noch das lausige Wetter verhinderten dieses Vorhaben. Jürgen Klopp konnte pitschpatschnass am Spielfeld zufrieden zuschauen - wie auch die nur 70 deutschen Fans, die trotz des Fan-Ausschlusses gegen den Gastgeber im Stadion auf der Haupttribüne dabei sein durften.

Nachwuchstalent Gruda und das anhaltende Problem mit den Stürmertoren

Brajan Gruda bewies in dieser Szene, warum Jürgen Klopp ihn unbedingt mal als Alternative auf der rechten Außenbahn testen wollte. Mit der beruhigenden Führung leistete sich die deutsche Elf doch eine Verschnaufpause vom Dominanzauftritt - und wurde prompt durch Babics Treffer nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Tor von Marc-André ter Stegen bestraft. Die serbischen Kinder auf der Tribüne jubelten euphorisch, doch Konzentration war notwendig, denn beim Kopfball von Aleksandar Mitrovic in der 72. Minute musste ter Stegen konsequent zupacken.

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Trotz der souveränen Gesamtleistung blieb ein Makel: Weiterhin wollte einfach kein Stürmertor gelingen. Derry Scherhant (70.) traf den Pfosten, und ein Tor von Joshua Kimmich (65.) zählte wegen einer Abseitsstellung von Kai Havertz nicht. In der Schlussphase kam Niclas Füllkrug zum Comeback. Der aktuell beste Bundesliga-Torjäger spielte erstmals seit Juni 2025 wieder für die DFB-Elf. Seine tolle Trefferquote im Deutschland-Trikot konnte er aber in seinem 25. Länderspiel nicht aufbessern. Auch ihm gelang das erste Mittelstürmertor unter Jürgen Klopp als Bundestrainer nicht, da er in der Schlussminute nur knapp vorbei zielte.

Das erste Ziel für den Länderspiel-Jahresabschluss wurde dennoch erreicht. "Wir wollen uns für das Finale in Berlin qualifizieren, das steht außer Frage", hatte Jürgen Klopp kurz vor dem Anpfiff bei RTL nochmals unterstrichen. Der lange drohende Abstieg aus der Top-Liga ist aber praktisch vom Tisch, und die deutsche Elf zeigt sich nun mit Blick auf den Klassiker am kommenden Montag gegen die Niederlande gestärkt und motiviert.