DFB-Elf in Toronto angekommen: Zweites WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste steht bevor

Die deutsche Nationalmannschaft ist gut im Toronto angekommen. Nach dem 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao soll nun gegen die Elfenbeinküste der zweite Sieg her. Die Aussichten auf ein vorzeitiges Weiterkommen sind gut, hängen jedoch vom parallel laufenden Spiel Ecuador gegen Curaçao ab.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist am Freitagnachmittag Ortszeit sicher in Toronto angekommen, wo sie am Abend (22 Uhr deutscher Zeit) ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft gegen die Elfenbeinküste bestreitet.

Der Mannschaftsbus verließ pünktlich um 14.08 Uhr das Delta Hotel by Mariott, in dem das Team untergebracht ist, und machte sich auf den Weg zum BMO Field, dem Toronto Stadium. Zahlreiche deutsche Fans in schwarz-rot-goldenen Trikots jubelten der Mannschaft bei der Hotelabfahrt begeistert zu und stimmten lautstark Fangesänge an. Begleitet wurden die DFB-Stars auf der rund 20-minütigen Fahrt von einer gewaltigen Polizeieskorte, was die hohe öffentliche Aufmerksamkeit und die Sicherheitsvorkehrungen für das Turnier unterstreicht.

Das Ziel für das Spiel ist klar formuliert: Nach der beeindruckenden 7:1-Gala zum Auftakt gegen Curaçao soll gegen die Elfenbeinküste der zweite Sieg in der Gruppenphase her. Bei einer weiteren erfolgreichen Partie könnte sich Deutschland bereits vorzeitig für die K.o. -Runde qualifizieren. Die Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Ecuador im parallelen Gruppenspiel nicht gegen Curaçao gewinnt.

Sollte Ecuador verlieren oder unentschieden spielen, hätten die Südamerikaner und Curaçao maximal einen Punkt auf dem Konto. Deutschland hätte dann bereits sechs Zähler und stünde als Gruppensieger oder -zweiter fest, da zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Teams die maximale Punktzahl des DFB-Teams nicht mehr einholen könnten. Bundestrainer Julian Nagelsmann analysierte den Gegner auf der Pressekonferenz am Freitag und charakterisierte die Ivorerinnen: Ihre große Stärke liege in der Körperlichkeit.

Sie hätten extrem offensive Außenverteidiger und auf allen vorderen Positionen sehr viel Tempo, egal wer im Angriff spiele. Diese Einschätzung bekam am ersten WM-Spieltag auch Ecuador zu spüren. Die Elfenbeinköste gewann gegen die Südamerikanerinnen durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 1:0 und demonstrierte damit ihre kämpferische Qualität und Effizienz. Dieser Sieg zeigt, dass die Ivorerinnen im Turnier angekommen sind und auch gegen favorisierte Teams gefährlich sein können.

Die mathematischen Möglichkeiten für das vorzeitige Weiterkommen sind vielfältig. Bei einem deutschen Sieg und einem gleichzeitigen Erfolg Ecuadors gegen Curaçao hätte Deutschland sechs Punkte, während Ecuador und die Elfenbeinküste jeweils bei drei Punkten stünden. In diesem Szenario wären vor dem letzten Spieltag theoretisch noch drei Mannschaften in der Lage, auf sechs Punkte zu kommen. Die Entscheidung über das Weiterkommen würde dann über die Tordifferenz fallen, wobei Deutschland dank des 7:1 gegen Curaçao eine hervorragende Ausgangsposition besitzt.

Die Mannschaft muss also zunächst ihre eigene Hausaufgabe machen und gegen physisch starke und schnelle Ivorerinnen konzentriert bleiben. Vor einem offensiv auftretenden Gegner wird die defensive Stabilität der deutschen Mannschaft erneut auf die Probe gestellt, nachdem die Abwehr beim 7:1 gegen Curaçao nicht ganz unbeschadet blieb. Die Unterstützung der mitgereisten deutschen Fans, die in Toronto bereits für eine volle und lautstarke Tribüne sorgen werden, ist ein weiterer Faktor, der das Team antreiben kann





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