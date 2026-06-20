DFB-Elf kann im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste das Achtelfinalticket lösen

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft auf die Elfenbeinküste. Nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen Curacao kann das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits mit einem Sieg das Achtelfinale erreichen. Die Aufstellung bleibt gegenüber dem ersten Spiel weitgehend unverändert, was auch den kritisierten Leroy Sané einschließt. In Toronto herrscht eine begeisterte Stimmung mit rund 3000 deutschen Fans, die das Team unterstützen. Ilkay Gündogan hat Sané gegen die Kritik verteidigt. Das Spiel findet imToronto-Stadion statt, das mit 45.000 Plätzen das kleinste der WM ist.

Die deutsche Nationalmannschaft steht heute Abend, dem 18. Juni, im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Kanada der Elfenbeinküste gegenüber. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann dabei im Vergleich zum 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao auf die gleiche Startelf zurückgreifen.

Das bedeutet auch, dass der zuletzt kritisierte Flügelspieler Leroy Sané, der von Galatasaray Istanbul kommt, erneut von Beginn an spielen wird. Nach dem klaren Erfolg im ersten Spiel hat die DFB-Elf die Chance, bereits mit einem Sieg gegen die Ivorer das Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Die Partie wird um 22 Uhr deutscher Zeit im Toronto-Stadion angepfiffen und ist im Audiostream und Ticker der Sportschau zu verfolgen.

Das Team ist bereits im Mannschaftshotel in Toronto zusammengekommen und hält dort eine letzte Besprechung ab, bevor es zur etwa 20 Minuten dauernden Fahrt zum Stadion geht. Auf dem Platz angekommen, wärmt sich die Mannschaft nach der obligatorischen Platzbegehung auf. Die Stimmung im Umfeld ist locker und freundlich, einige Spieler wie Jamal Musiala und Florian Wirtz hören Musik über Kopfhörer, um sich zu konzentrieren. Rund 3000 deutsche Fans haben sich bereits aufgemacht, um die Mannschaft zu unterstützen.

Sie treffen sich am beliebten Amsterdam Brewhouse und marschieren dann gemeinsam zum Stadion, in dem normalerweise der Toronto FC seine Heimspiele austrägt. Viele Fans im Deutschlandtrikot sind vor Ort und stimmen erste Fangesänge an. In und um Toronto leben etwa 200.000 Menschen mit deutschen Wurzeln, einige von ihnen haben sich dem Fanmarsch angeschlossen. Bei angenehmen 22 Grad und Sonnenschein ist die Stimmung ausgezeichnet.

Der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, der aktuell zusammen mit Sané bei Galatasaray Istanbul spielt, hat seinen langjährigen Mitspieler gegen die anhaltende Kritik in Schutz genommen. In seiner Kolumne für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel schreibt Gündogan: "Das klingt jetzt vielleicht paradox, weil er manchmal nicht so rüberkommt. Aber Leroy war schon damals schüchtern und ist es bis heute geblieben. Wenn er Menschen nicht so gut kennt, ist er sehr vorsichtig.

" In Deutschland habe Sané nie die Anerkennung bekommen, die er verdient habe. Bisher hat der Flügelstürmer 13 Turnierspiele im Nationaltrikot absolviert, jedoch noch keinen Treffer erzielt. Auch Bundestrainer Nagelsmann hat sich vor dem Spiel erneut hinter Sané gestellt und seinen Spieler verteidigt. Das Toronto-Stadion, Spielstätte des heutigen Spiels, ist mit 45.000 Plätzen das kleinste Stadion dieser Weltmeisterschaft.

Es wurde 2007 eröffnet und ist vor allem für seine windigen Wetterbedingungen bekannt. Zudem sind nur die Haupttribünen überdacht, was beim vorherigen Spiel Ghana gegen Panama viele Fans in Regenjacken zeigte. Für das DFB-Spiel ist jedoch trockenes Wetter vorhergesagt. Interessant ist auch, dass Nagelsmann beim ersten Spiel gegen Curacao ein besonderes T-Shirt trug, auf dessen Rückseite die Namen vieler Fans abgedruckt waren - eine Aktion des DFB.

Ob er das Shirt auch heute trägt, ließ er offen. Zudem ist der offizielle DFB-Teambus mit denselben Namen verziert. Die Elfenbeinküste präsentierte sich beim 2:0-Sieg gegen Ecuador als zweikampfstark und schnell, weshalb das Spiel für Deutschland deutlich anspruchsvoller werden dürfte als der Auftakt. Nagelsmann hat sich noch nicht festgelegt, ob er seine Startelf taktisch an die Stärken des Gegners anpassen wird.

Die deutsche Mannschaft kann sich jedoch auf eine volle und lautstarke Unterstützung im Stadion verlassen: Der deutsche Fanblock im Toronto-Stadion ist komplett ausverkauft. Bereits bei der Ankunft der Mannschaft am Freitagabend wurden die Spieler euphorisch empfangen. Kulturell ist die Elfenbeinküste, bis 1960 französische Kolonie, ein vielfältiges Land in Westafrika mit über 60 ethnischen Gruppen und Sprachen. Das Land exportiert vor allem Kakao und Kaffee; durchschnittlich enthält jede zweite Schokoladentafel Kakao aus der Elfenbeinküste.

Größte Stadt ist Abidjan, Hauptstadt Yamoussoukro. Dort steht mit der Basilika Notre-Dame-de-la-Paix die flächenmäßig größte Kirche der Welt





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