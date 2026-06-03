DFB-Elf komplett: Havertz trifft in Chicago ein und kommentiert Playboy-Umfrage

Die deutsche Nationalmannschaft ist in Chicago vollständig versammelt. Kai Havertz von Arsenal ist nach dem Champions-League-Finale eingetroffen, um sich auf die WM vorzubereiten. Das Magazin Playboy kürte die attraktivsten Nationalspieler: Joshua Kimmich gewann, Havertz wurde Zweiter. Havertz reagierte locker auf das Ergebnis und betonte, er achte vor allem auf seinen Haarschnitt. Kimmich gewann zudem in zwei weiteren Kategorien. Havertz sprach über seine vielseitige Rolle im Sturm und den Konkurrenzkampf mit Deniz Undav.

Die deutsche Nationalmannschaft ist nun vollständig in Chicago versammelt. Nach dem Champions-League-Finale ist auch Kai Havertz von Arsenal eingetroffen, um sich mit der Mannschaft auf das große Ziel WM-Titel vorzubereiten.

Parallel dazu veröffentlichte das Magazin Playboy eine Umfrage zu den attraktivsten Spielern der Nationalelf. Hierbei belegte Havertz den zweiten Platz, während Joshua Kimmich den ersten Platz errang. Den dritten Platz teilten sich Jamal Musiala, David Raum und Alexander Nübel. In einem Pressegespräch wurde Havertz zu seiner Platzierung befragt und antwortete mit Humor: Er investiere nicht viel Zeit in sein Äußeres, achte lediglich auf einen guten Haarschnitt und bedankte sich scherzhaft beim Playboy.

Tatsächlich geht der Dank eher an die Fans, denn die Umfrage basiert auf 1042 Teilnehmern. Kimmich sahnte zusätzlich ab: Er wurde zum beliebtesten Spieler des deutschen Fußballs gewählt und zum Spieler, mit dem die Fans am liebsten ein Bier trinken würden. Unter der Führung von Kimmich strebt die DFB-Elf nun den WM-Titel an. Havertz äußerte sich zu seiner Vielseitigkeit im Sturm: Er fühle sich auf offensiven Positionen am wohlsten, sei jedoch flexibel einsetzbar und passe sich dem gegnerischen Spiel an.

Zudem sprach er über den Konkurrenzkampf mit Deniz Undav, der im Testspiel gegen Finnland überzeugte. Havertz betonte, dass jeder Spieler wichtig sei und die Mannschaft nur als Einheit funktioniere. Jeder müsse bereit sein, wenn er gebraucht werde





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