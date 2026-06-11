DFB-Elf: Mögliche Szenarien für den Weg ins große WM-Finale

Die Gruppengegner der DFB-Elf stehen fest. Es gibt drei Szenarien, die Deutschland ins große WM-Finale führen könnten. Es kann auch eine Revanche nach dem Cucurella-Skandal geben.

Die Gruppengegner der DFB-Elf stehen fest. Bevor es um die K.o. -Spiele geht, muss zuerst ein Blick auf die Gruppengegner der DFB-Elf geworfen werden. Gegen WM-Neulingals Favorit der Gruppe E. Werden sie dieser Rolle gerecht und überstehen die Gruppenphase, lassen sich drei Szenarien festlegen, die Deutschlands möglichen Weg ins große WM-Finale abbilden.

Das Ziel der DFB-Elf sollte natürlich Folgendes sein: Gruppenerster werden. In diesem Falle würde im Sechzehntelfinale ein Drittplatzierter aus den Gruppen A, B, C, D oder F warten. Solange keine der Top-Nationen ausrutscht, behält die DFB-Elf auch im Sechzehntelfinale ihre Favoritenrolle. könnte die Nationalelf am 14. Juli aber das nächste Schwergewicht vor der Brust haben.

Die Möglichkeit auf eine Revanche nach dem Cucurella-Skandal. Von Dallas, wo das Halbfinale stattfindet, würde es für die DFB-Elf nach New York zum großen Finale gehen. Dieses wird am 19. Juli ausgetragen. erlaubt sich das Team von Bundestrainer Nagelsmann in der Gruppenphase einen Ausrutscher und schließt die Gruppe als Zweitplatzierter ab, ändert sich der Weg ins Finale komplett. und "Three Lions" ergeben sich als wahrscheinlichstes Szenario.

Bei einem Sieg geht es im Halbfinale gegen den amtierenden Weltmeister. Im Falle einer Drittplatzierung ist Deutschland nicht gleich ausgeschieden. Erstmals kommen acht der zwölf Gruppendritten weiter. Ein gutes Spiel kann also schon für das Weiterkommen genügen.

Der Rechenweg für dieses Szenario ist allerdings sehr kompliziert, da es davon abhängt, wer die anderen sieben besten Gruppendritten sind. Daher lässt sich hier nur spekulieren. Ziel der Nationalmannschaft sollte in jedem Falle sein, diese Spekulationen erst gar nicht aufkommen zu lassen





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