DFB-Elf reist nach Chicago: Masernimpfung und Herausforderungen im Fokus

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Dienstag per Linienflug nach Chicago und bereitet sich auf das Turnier vor. Zuvor mussten alle Spieler und das Betreuerteam eine Masernimpfung nachweisen, da die Impfrate in den USA niedriger ist. 2025 erlebten die USA den schwersten Masernausbruch seit Jahrzehnten. Die Mannschaft blickt trotz voller Vorfreude auf Herausforderungen wie extreme Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.

Am Dienstag startet die deutsche Nationalmannschaft per Linienflug von Frankfurt aus nach Chicago . Nach der zweiten Vorbereitungsphase geht es am 8. Juni ins Turnier . Zuvor mussten alle deutschen Nationalspieler und das engere Betreuerteam rund um die Mannschaft - also insgesamt rund 60 Personen - zum Bluttest.

Laut BILD-Informationen war es eine Fifa-Auflage, dass sie alle eine vorhandene Masernimpfung nachweisen - was durchweg der Fall war. In Deutschland ist das gang und gäbe, wird auch in Kindergärten und Schulen gefordert. Aber in den USA ist die Impfrate deutlich niedriger. Ein Argument für den Impfnachweis.

Doch nicht nur das... 2025 war in den USA ein Rekordjahr für Masern. Die Vereinigten Staaten erlebten in diesem Jahr den schwersten Masernausbruch seit mehr als drei Jahrzehnten und haben infolgedessen offiziell ihren Status als 'masernfrei' verloren. Die überwiegende Mehrheit der Erkrankten war nicht geimpft. Von den seit Anfang des Jahres gezählten Fällen waren 94 Prozent der Betroffenen entweder nicht geimpft oder der Impfstatus gilt als unbekannt.

Eine Masernimpfung kostet in den USA ohne Versicherung rund 100 Euro. Da für den vollständigen Schutz zwei Dosen erforderlich sind, belaufen sich die Gesamtkosten für Selbstzahler in der Regel auf rund 210 Euro. Dutzende neuer Fälle pro Woche lassen auch aktuell darauf schließen, dass sich die Zahl in diesem Jahr nahezu verdoppeln wird. Auch in Kanada und Mexiko kam es zu großen Masernausbrüchen.

Deswegen geht die Mannschaft, die zuletzt sieben Siege feierte, zu Recht voller Vorfreude ins Turnier - blickt jedoch auch vielen Herausforderungen entgegen. So ist während der Spiele mit extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu rechnen.

'Die Bedingungen werden wirklich heftig', sagte DFB-Star David Raum (28/RB Leipzig). 'Ich bin gespannt, wie es dann vor Ort wirklich ist. ' Dortmund-Star Maximilian Beier (23) hat Erfahrungen durch die Klub-WM im vergangenen Sommer und sagt: 'Mein Learning von da ist, in der Halbzeitpause als Auswechselspieler in der Kabine zu bleiben. Und auf jeden Fall gut abzukühlen - vor allem über die Handgelenke, das geht es besonders gut.





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