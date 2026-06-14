DFB-Elf startet erfolgreich in das XXL-Turnier

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Houston ein überzeugendes Spiel gegen Curaçao bestritten und mit 7:1 gewonnen. Der Experte Jürgen Klopp hat sich für eine öffentliche Entschuldigung entschlossen, nachdem er zuvor gesagt hatte, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann die Mannschaft noch aufstellen würde.

Der deutsche Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit seiner Mannschaft in Houston ein überzeugendes Spiel gegen Curaçao bestritten. Das Team gewann mit 7:1 und startete somit erfolgreich in die Mission Titel beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Während Nagelsmann die Partie analysierte, nutzte Experte Jürgen Klopp die Gelegenheit für eine öffentliche Entschuldigung. Klopp hatte zuvor gesagt, dass Nagelsmann die Mannschaft noch aufstellen würde, was als scherzhafte Bemerkung interpretiert wurde. Nach dem Spiel erklärte Klopp, dass er sich entschuldigen wolle und dass er und sein Team komplett auf der Seite von Nagelsmann und der Mannschaft stehen





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB-Elf Julian Nagelsmann Jürgen Klopp Curaçao XXL-Turnier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Expert: Leroy Sané gehört in die DFB-Elf, Mertesacker sieht ihn in der StartelfExpertin Christoph Kramer und Co-Experte Per Mertesacker diskutieren in der ZDF-Sportstudio, ob Offensivstar Leroy Sané (30) in die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gehören sollte. Kramer legt sich fest, dass Sané in die Elf gehören sollte, während Mertesacker ebenfalls an Sané festhält, da er bereits in der letzten WM-Testpartie gegen die USA überzeugt hat.

Read more »

Klopp versus Nagelsmann: Schattenkampf um die DFB-Elf?Jürgen Klopp sorgt mit seiner Aussage 'noch' für Diskussionen über die Zukunft von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Auf der Pressekonferenz vor dem Curacao-Spiel reagiert Nagelsmann gelassen, aber deutlich.

Read more »

Deutschland trifft auf WM-Debütanten Curaçao: Spielzeit, Übertragung und alle Infos zum Auftakt der DFB-ElfIm ersten Gruppenspiel der WM 2026 spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Curaçao. Alle wichtigen Informationen zu Spielzeit, Übertragung im TV und Stream sowie Hintergründe zum historischen WM-Debütanten finden Sie hier.

Read more »

Meinung vorm WM-Start: Lasst uns wieder an diese DFB-Elf glauben!Curaçao wartet zum Auftakt. „Major Tom” steht bereit – und vielleicht schenkt uns diese WM doch endlich wieder dieses magische Wir-Gefühl.

Read more »