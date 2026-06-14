DFB-Elf startet in Houston mit einem 7:1 gegen Curaçao

Die deutsche Nationalmannschaft startet in Houston mit einem 7:1 gegen Curaçao in die Mission Titel beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

Die deutsche Nationalmannschaft startet in Houston mit einem 7:1 gegen Curaçao in die Mission Titel beim XXL-Turnier in den USA , Kanada und Mexiko . Die DFB-Elf sollte das mit einem Torfestival untermauern, insbesondere die Offensive um die Dribbelkünstler Wirtz, Musiala und Sané lässt WM-Stimmung aufkommen.

Nach Doppelpass mit Wirtz schlenzt BVB-Star Nmecha die Kugel rechts ins Eck - 1:0 (6. ). Der erste Schuss aufs Tor, der erste Treffer - wie 2006 beim Sommermärchen (Lahm gegen Costa Rica). Einziger Mini-Makel im DFB-Spiel: Schlotterbeck zweimal unglücklich.

Erst bekommt er den Ball mit einer Grätsche nicht weg, dann klärt er unglücklich in die Füße von Comenencia. Dessen abgefälschter Schuss rutscht über die Hand von. Das 1:1 für Curaçao - und völlige Ekstase im Block der mitgereisten Fans. Für den Karibikstaat ist es bei seiner WM-Premiere jetzt schon DAS Highlight der WM.

Comeback muss der Bayern-Keeper den ersten Schuss auf sein Tor gleich aus dem Netz holen. Neuer ist nach wochenlangen Wadenproblemen rechtzeitig fit, steht für Baumann im Kasten. Der Weltmeister von 2014 hatte am 5. Juli beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen Spanien (1:2 n.

V.) sein letztes Länderspiel gemacht. Jetzt ist er als ältester DFB-Spieler der Geschichte (zuvor Matthäus/39 Jahre und 91 Tage) zurück. Die DFB-Elf aber nur kurz geschockt. Und Schlotterbeck macht seine unglückliche Aktion vergessen, köpft eine Brown-Ecke zum 2:1 ins Netz (38.

). Noch vor der Pause holt der ganz starke Nmecha einen Elfer raus (Ex-Wolfsburg-Star Bazoer holt den Dortmunder von den Beinen), den Havertz souverän links unten im Netz zum 3:1 (45. +5) verwandelt. Nach der Pause stellt die DFB-Elf ein standesgemäßes Ergebnis her.

Musiala krönt seine starke Leistung (BILD-Note 2/viele starke Dribblings) mit dem 4:1 (47. ). Danach treffen Brown (68. ), der für Musiala eingewechselte Undav (78.

) und Havertz (88. ) zum 7:1-Endstand. Insbesondere Undav (BILD-Note 1) macht mit seinem Tor und zwei Vorlagen Werbung in eigener Sache





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