DFB-Elf startet in Nations League: Gruppenauslosung und TV-Tipps

Deutschland startet in der Nations League 2026/27 gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien. Alle Informationen zum Format, den TV-Rechten und dem Aufstiegsystem.

Die Deutsche Fußballnationalmannschaft tritt in der fünften Saison der UEFA Nations League in der höchsten Spielklasse Liga A an. Das DFB -Team beginnt die Kampagne 2026/27 mit einem Auswärtsspiel gegen die Niederlande, gefolgt von Begegnungen gegen Griechenland und Serbien in der eigenen Gruppe 2. Bis Mitte November finden die Hin- und Rückspiele statt, woraufhin die K.o.-Runde und das Final-Four-Turnier folgen. Titelverteidiger ist Portugal, das im Juni 2025 das Finale in München im Elfmeterschießen gegen Spanien gewann.

Format und Qualifikation für die EM 2028

Die Nations League dient als wichtiger Indikator für die Aufteilung der Gruppen in der EM-Qualifikation. Ein Gruppensieg in der Nations League fungiert als Sicherheitsnetz für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland. Sollte die direkte Qualifikation in der jeweiligen Qualifikationsgruppe nicht gelingen, bietet ein erfolgreicher Auftritt in der Nations League eine zweite Chance über die Playoffs. Jeder Gruppensieger erhält hierbei ein Playoff-Ticket, was die Bedeutung des Wettbewerbs für die DFB-Auswahl unterstreicht.

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Das System basiert auf vier Ligen, wobei Liga A bis D reicht. Lediglich Liga D besteht aus zwei Gruppen mit jeweils drei Teams, während die anderen Ligen Vierergruppen aufweisen. Zur Saison 2028/29 wird die Struktur von vier auf drei Ligen reduziert, um die Anzahl der Teams pro Liga auf 18 zu begrenzen. Dies erfordert Anpassungen bei den Auf- und Abstiegsregeln, um das Gleichgewicht in den neuen Ligen zu gewährleisten.

Spielerische Ziele und Trainersicht

Jürgen Klopp äußerte vor dem Auftaktspiel in Amsterdam die Hoffnung auf eine gute Leistung, da der Gruppensieg in der Nations League als Sicherheitsnetz dient. Die deutsche Elf hat das Ziel, nicht nur die Gruppenphase zu überstehen, sondern sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Die Finalrunde wird im Juni stattfinden, wobei sich vier Mannschaften über das Viertelfinale qualifizieren. Im Viertelfinale treffen die vier Gruppenersten der Liga A auf einen Gruppenzweiten aus einer anderen Gruppe der Liga A, wobei die Paarungen per Losverfahren ermittelt werden.

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Die Auf- und Abstiegsregeln sind komplex gestaltet. Die zwei besten Gruppendritten bleiben in Liga A, während die übrigen Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten an den Liga-A/B-Playoffs teilnehmen. An diesen Playoffs sind auch die Gruppenzweiten beteiligt, die gegen die zwei schlechtesten Gruppendritten und die zwei besten Gruppenvierten aus Liga A antreten. Dieses System sorgt für spannende Begegnungen und vermeidet zu frühe Abstiege, indem es den Teams mehr Möglichkeiten gibt, ihre Klasse zu beweisen.

Übertragung: Free-TV und Streaming-Angebote

Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV auf RTL, ARD und ZDF übertragen. RTL sendet drei Gruppenspiele, während ARD und ZDF die restlichen drei Partien im Free-TV ausstrahlen. Ausgewählte Spiele der Finalrunde werden ebenfalls von RTL im Free-TV gezeigt. Für alle anderen Partien, einschließlich der deutschen Spiele im Stream, ist das Abo beim Streaming-Dienst DAZN erforderlich. Die restlichen Partien mit deutscher Beteiligung werden auch auf RTL+ übertragen, was ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo voraussetzt.

Die Nations League bietet somit nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern auch spannende Inhalte für Fernsehzuschauer. Die DFB-Elf muss ihre Leistung steigern, um die hohe Erwartungshaltung zu erfüllen und sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Die Gruppenauslosung und die TV-Rechte sind klar geregelt, was den Fans eine gute Übersicht über die kommenden Spiele bietet. Die Nations League 2026/27 verspricht daher intensive Kämpfe und interessante Ergebnisse.