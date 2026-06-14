Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt ihr WM-Auftaktspiel gegen Curacao mit 7:1 und zeigt trotz nachlassender Anfangsphase eine starke Leistung. Peter Brown wird zum Matchwinner.

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einem fulminanten 7:1-Erfolg gegen Curacao in die WM gestartet. Nach einer nervösen Anfangsphase, in der der Außenseiter sogar den Ausgleich erzielte, steigerte sich die DFB-Elf deutlich und ließ dem Gegner keine Chance.

In der texanischen Astronautenstadt Houston feierte der viermalige Weltmeister seinen ersten Auftaktsieg seit dem Triumph von Rio 2014. Trotz der sieben Tore, die von Peter Brown (2), Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Deniz Undav und einem Eigentor erzielt wurden, war die Leistung nicht perfekt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte vor dem Spiel vor der niederländischen Schule Curacaos gewarnt, und tatsächlich zeigte die Mannschaft aus der Karibik in der ersten halben Stunde Moral.

Livano Comenencia traf zum 1:1, nachdem Brown bereits früh getroffen hatte. Erst nach einer Trinkpause und einem Standardtor durch Schlotterbeck fand Deutschland in die Spur. Die zweite Halbzeit begann mit einem Blitzstart: Musiala traf nach 68 Sekunden, Undav legte Brown den fünften Treffer auf. Am Ende stand ein deutlicher Sieg, der dennoch Schwächen offenbarte.

Die Abwehr um Manuel Neuer war lange kaum gefordert, die langen Bälle auf Ex-Bundesligastürmer Jürgen Locadia wurden meist abgefangen. Dennoch war Bastian Schweinsteiger skeptisch: Der Glaube bei Curacao sei da gewesen. Das Spiel war eine Warnung vor dem nächsten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste, das am Samstag in Toronto stattfindet. Der Turniermodus erlaubt acht Gruppendritten den Einzug in die K.o.

-Runde, sodass der Sieg gegen Curacao Gold wert sein könnte. Dennoch muss sich die DFB-Elf steigern, um den fünften Stern zu holen. Die Mittagshitze war dank des klimatisierten Stadions kein Problem. Trainer Nagelsmann nutzte die zweite Hälfte für Wechsel: Undav kam für den leicht humpelnden Musiala, später kamen weitere Edelreservisten.

Der zehnte Sieg in Folge war der zweithöchste bei einer WM nach dem 8:0 gegen Saudi-Arabien 2002. Peter Brown, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde, zeigte sich überglücklich über seine Tore und den Sieg. Er betonte, dass das Gegentor unnötig war, aber die Mannschaft den Kopf nicht habe hängen lassen. Acht der zwölf Gruppendritten erreichen die nächste Runde, daher ist der Erfolg ein wichtiger Schritt.

Dennoch bleibt die Leistung mit Luft nach oben. Die DFB-Elf muss an der Chancenverwertung und der Defensivarbeit feilen. Gegner Curacao, die Nummer 82 der Welt, konnte nur kurzzeitig überraschen. Deutschland domonstrierte seine Klasse, aber der Weg zum Titel ist noch weit.

Die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer und den starken Brown hat ihr Potenzial angedeutet. Nun gilt es, gegen stärkere Gegner konstant abzurufen. Nächste Station ist Toronto, wo die Partie gegen Cote d'Ivoire steigt. Das Team ist gewarnt und darf sich nicht auf dem Sieg ausruhen.

Die Fans in Deutschland feiern den Auftakt, doch die wahren Prüfungen kommen erst. Mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern wie Neuer und Kimmich und jungen Talenten wie Wirtz und Musiala ist die Mannschaft gut aufgestellt. Die Stimmung im Team ist positiv, wie Browns Aussage zeigt. Die Herausforderung wird sein, die Intensität über 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Curacao war nur ein erster Test, nun warten härtere Brocken





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