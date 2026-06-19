DFB-Elf trifft auf Curaçao: Nagelsmann warnt vor eigenwilligem Gegner

Die deutsche Nationalmannschaft steht im zweiten Gruppenspiel der WM gegen Curaçao. Ein Sieg würde den Einzug ins Sechzehntelfinale bedeuten. Bundestrainer Julian Nagelsmann mahnt zur Konzentration und warnt vor der Spielweise des Underdogs. Kapitän Joshua Kimmich äußert sich zur Stimmung im Team. Die Elfenbeinküste, ebenfalls mit Sieg gestartet, erwartet ein intensives Duell.

Die deutsche Nationalmannschaft steht nach dem klaren 7:1-Auftaktsieg gegen Curaçao , der live im Free-TV übertragen wurde, im zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft bereits unter Zugzwang. Ein weiterer Sieg würde den vorzeitigen Einzug ins Sechzehntelfinale bedeuten.

Dennoch mahnt Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) seine Mannschaft zur Bescheidenheit und Konzentration auf die anstehenden Aufgaben. Die beiden folgenden Gegner, so Nagelsmann, seien schon richtig gut und verfügten über viel Speed und Körperlichkeit. Die Spiele müsse man nutzen, um sich weiter einzuspielen, und nicht etwa die Füße hochlegen. Diese Einstellung prägt den Umgang mit dem Turnier.

Das zweite Spiel der DFB-Elf an diesem Samstagabend wird live vom ZDF im Free-TV übertragen und kann alternativ online bei zdf.de verfolgt werden. Der Anstoß im kanadischen Toronto ist für 22 Uhr deutscher Zeit angesetzt. DFB-Kapitän Joshua Kimmich (31) betonte vor der Begegnung die positive Stimmung innerhalb der Mannschaft, die trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten intakt sei. Zehn Siege in Folge untermauerten den guten Weg, auf dem sich das Team befinde.

Parallel dazu hat auch die Elfenbeinküste ihr erstes Spiel mit 1:0 gegen Ecuador gewonnen. Der 19-jährige Yann Diomandé von RB Leipzig bekräftigte das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen und Geschichte zu schreiben. Trainer Emerse Faé (42) kündigte an, der deutschen Mannschaft Auge in Auge entgegenzutreten und versuche, die deutsche Mauer einzureißen. Diese Aussage unterstreicht die Herausforderung, die auf die DFB-Elf zukommt





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