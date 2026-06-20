DFB-Elf trifft auf die Elfenbeinküste - ZDF überträgt WM-Spiel im Free-TV

Die deutsche Nationalmannschaft spielt ihr zweites WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste in Toronto. Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV und bietet einen kostenlosen Livestream. Die Mannschaft und ihre Trainer betonen die Wichtigkeit der Konzentration auf die nächsten Aufgaben.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in Toronto auf die Elfenbeinküste - das Spiel beginnt um 22 Uhr. SPORT BILD informiert, wo man die Partie im Fernsehen verfolgen kann.

Auch das zweite WM-Spiel der DFB-Elf wird im Free-TV übertragen. Nachdem die ARD den WM-Auftakt zeigte, überträgt heute Abend das ZDF die Begegnung. In der ZDF-Mediathek und auf ZDF.de gibt es zudem einen kostenlosen Livestream. Bundestrainer Julian Nagelsmann betont die Bedeutung der bevorstehenden Aufgaben: "Wir haben der Mannschaft eingetrichtert, dass wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren.

Die beiden Gegner, die jetzt kommen, sind schon richtig gut. Sie verfügen über viel Speed, viel Körperlichkeit. Wir müssen diese Spiele nutzen, um uns weiter einzuspielen. Wir werden nicht die Füße hochlegen und die anderen beiden Spiele entspannt angehen.

" Kapitän Joshua Kimmich (31) äußert sich vor dem Spiel am Samstag: "Zum Glück haben wir das erste Spiel gewonnen, da ist die Stimmung gut. Aber ich habe sie auch schon vor dem ersten Spiel positiv bewertet. Es ist nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist wichtig, dass wir uns alle gut verstehen, um an dem Ziel zu arbeiten. Im Moment funktioniert das alles sehr gut.

Wir haben zehn Spiele in Folge gewonnen und ich habe das Gefühl, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.

" Die Elfenbeinküste gewann ihren Auftakt mit 1:0 gegen Ecuador. Der junge Spieler Yann Diomandé (19/RB Leipzig) erklärte dazu: "Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen und Geschichte zu schreiben. Das ist es, was wir gemeinsam erreichen wollen.

" Die Begegnung verspricht hochspannend zu werden, da beide Mannschaften mit großer Motivation antreten. Deutschland möchte seine Serie von zehn Siegen in Folge fortsetzen und sich optimal auf die nächsten Gegner einspielen. Die Elfenbeinküste, erstarkt durch den Erfolg gegen Ecuador, strebt historische Siege an. Das Spiel wird voraussichtlich von einem großen Publikum verfolgt, sowohl im Stadium als auch via Livestream und TV-Übertragung





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