Die deutsche Nationalmannschaft empfängt Niederlande im Olympiastadion zur Nations-League-Partie. Eine neue Stadion-Choreo mit Handyleuchten und QR-Code steht vor dem Spiel auf dem Programm.

Am Abend findet im Berliner Olympiastadion das letzte Länderspiel des Kalenderjahres statt, bei dem sich die deutsche Nationalmannschaft den Niederlande n stellt. Der Anpfiff ist für 20.45 Uhr geplant und das Match wird live im Fernsehen der ARD übertragen. Auf dem Spiel steht der direkte Einzug in die Viertelfinalrunde der UEFA Nations League, was dem Aufeinandertreffen eine besondere sportliche Relevanz verleiht.

Über 72.000 Zuschauer im Stadion erwarten eine Veranstaltung, die noch nie in dieser Form stattgefunden hat. Direkt vor dem Einlaufen der beiden Nationalteams ist eine spezielle Lichtshow in den Farben Schwarz-Rot-Gold geplant. Diese Interaktion basiert auf einer digitalen Technologie, bei der die Besucher ihre Sitzplätze über einen QR-Code auswählen müssen.

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Digitale Lichtshow per QR-Code

Sobald die Auswahl erfolgt ist, leuchtet der eigene Handybildschirm der Zuschauer automatisch in der jeweiligen Farbenkombination. Diese Beleuchtungsdauer beträgt etwa 45 Sekunden und wird akustisch durch die Torhymne Major Tom untermalt. Die Technik ist so konzipiert, dass das Smartphone dabei fest in Richtung Spielfeld gehalten werden muss.

Für die Aufnahme von Fotos während dieser Phase wird keine Nutzung empfohlen. Stattdessen können die Zuschauer die offiziellen Fotos der Lichtshow sowie der Einlaufzeremonie später über die offizielle Website des Deutschen Fußball-Bundes herunterladen. Diese Lösung soll das visuelle Erlebnis im Stadion zentralisieren und einheitlich gestalten.

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Nahtloser Übergang zur Choreo

Ein wichtiger Schritt folgt unmittelbar nach dem Ende der digitalen Beleuchtung. Sobald die Stadionbeleuchtung auf ihre normale Helligkeit zurückgesetzt wird, ist den Fans in der Ostkurve des Olympiastadions ein spezifisches Verhalten abverlangt. Die Blöcke Q bis T im Unterrang sowie die Blöcke 34 bis 41 im Oberrang sind hierfür vorgesehen.

In diesen Sektoren sollen die Handys so schnell wie möglich heruntergenommen werden. Gleichzeitig müssen die im Stadion bereitgestellten Choreotafeln gehoben werden. Das Ziel der Organisatoren ist ein flüssiger und nahtloser visueller Übergang von der digitalen Lichtshow zur physischen Fan-Choreografie, um die Atmosphäre am Spieltag zu maximieren.

Klopp analysiert starke niederländische Generation

Bundestrainer Jürgen Klopp äußerte sich zuvor zur sportlichen Situation vor dem Anpfiff. Er betonte, dass die Niederlande sehr lebendigen Fußball spielen und eine starke Generation darstellen. Klopp hob hervor, dass die Gegner fußballerisch hervorragend veranlagt sind und das Spiel daher hochspannend werden wird.

Der deutsche Trainer hoffe, dass sein Team gelegentlich den Stock in die Speichen der Niederländer halten kann. Für die DFB-Elf ist es wichtig, den internen Neustart, den man als sehr positiv empfindet, nach außen zu untermauern. Klopp betonte den Willen, die in der Mannschaft sichtbare Qualität auch im Spielverlauf deutlich sichtbar zu machen.