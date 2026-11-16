DFB-Elf trifft Niederlande im Olympia-Stadion: Polizei warnt vor Sperrungen

Das Nations League Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden findet im Berliner Olympiastadion statt. Die Polizei warnt vor umfangreichen Verkehrsmaßnahmen und Fanmärschen am Montagabend.

Die Nationalelf des Deutschen Fußball-Bundes empfängt die Niederlande an diesem Montagabend im Berliner Olympiastadion zur entscheidenden Partie der Nations League. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr, die Ausstrahlung übernimmt der Sender ARD. Mit diesem letzten Gruppenspiel entscheidet sich, welche Teams in die K.-o.-Phase einziehen und welche den Heimweg antreten müssen.

Spannung vor dem Finale der Gruppe

Die Situation im Olympiastadion in Berlin-Westend ist angespannt, da nicht nur die Athleten unter Druck stehen. Auch die Logistik rund um das Stadion erfordert größte Aufmerksamkeit von Behörden und Besuchern. Die Bedeutung dieses Spiels für den weiteren Verlauf der Nations League ist hoch, da der Einzug ins Viertelfinale auf dem Spiel steht. Jeder Fehler könnte den Traum von der nächsten Runde beenden.

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Erinnerungen an die EM-Fankultur

Der Auftritt der niederländischen Anhänger weckt sofortige Assoziationen zur Europameisterschaft vor zwei Jahren. Damals füllten orangefarbene, singende Menschenmengen die Straßen der deutschen Hauptstadt. Der Dauerohrwurm "Naar links, naar rechts" der Band Snollebollekes begleitete die Fans während ihrer Reise. Auch für das kommende Spiel gegen Deutschland plant die niederländische Fangemeinde bereits einen offiziellen "Orange Fan Walk".

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Umfangreiche Sperrungen im Stadionumfeld

Die Berliner Polizei geht von insgesamt 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus, obwohl keine exakten Zahlen für die anreisenden niederländischen Fans vorliegen. Im Vergleich zu anderen Spielen, etwa von Hertha BSC, gelten deutlich strengere Absperrmaßnahmen. Der Hauptgrund dafür sind die geplanten Fanmärsche der niederländischen Anhänger, die sich zu großen Gruppen formieren.

Verkehrsbehinderungen an kritischen Knotenpunkten

Die Behörden erwarten Bewegungen größerer Fangruppen an mehreren zentralen Orten in Berlin. Besonders betroffen sind der Theodor-Heuss-Platz, die Heerstraße und die Flatowallee. Auch auf zuführenden Straßen sind umfangreiche Sperrungen und Halteverbote vorgesehen. Diese Maßnahmen sollen den sicheren und geordneten Ablauf der Fanmärsche zum Stadion gewährleisten und den lokalen Verkehr nicht unnötig blockieren.