DFB-Elf trifft Serbien unter Ausschluss der Öffentlichkeit trotz 5000 Zuschauer

Das Länderspiel in Belgrad bleibt offiziell ein Geisterspiel, doch 5000 Fans sind vor Ort. DFB bedauert die Sperre deutscher Gästefans wegen der UEFA-Sanktionen.

Am Freitag findet das Länderspiel zwischen Deutschland und Serbien im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad trotz offizieller Zuschauerabsenz eine beeindruckende Kulisse vor. Obwohl die UEFA das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhängt hat, werden geschätzt rund 5000 Menschen die Ränge füllen und lautstark Stimmung machen. Die Deutschen Fußball Bund hat diesen Umstand als paradoxe Situation beschrieben, in der das Verbot der Öffentlichkeit durch spezifische Ausnahmeregelungen und interne Kontingente umgangen wird.

Ursachen der Sanktion und Fan-Ausschluss

Der Hintergrund der strengen Maßnahme liegt in den rassistischen und diskriminierenden Vorfällen der serbischen Fans während der Nations-League-Spiele gegen Griechenland und die Niederlande. Auf diese Verstöße reagierte der Europäische Fußballverband UEFA mit der Verhängung eines Heimspiels unter Ausschluss der Öffentlichkeit für den serbischen Fußballverband. Diese Sanktion trifft die deutschen Fans unverschuldet, da der DFB in einer E-Mail an die Anhänger klarstellte, dass eine reguläre Zulassung deutscher Gästefans trotz intensiver Gespräche mit der UEFA und dem serbischen Verband verwehrt wurde. Viele supporters hatten bereits Urlaub genommen und Reisen gebucht, was den Verband zu großer Bedauern veranlasste.

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Die Rolle von Jürgen Klopp und der Kader

Bundestrainer Jürgen Klopp bereitet die deutsche Nationalmannschaft aktuell in Herzogenaurach auf die beiden letzten Pflichtspiele des Jahres vor. Das Team absolvierte am Donnerstag um 12 Uhr sein Abschlusstraining in dieser bayerischen Stadt, ehe es den Weg nach Belgrad antrat. Dort wird die Elf im Hilton-Hotel übernachten, um sich optimal auf die Herausforderung gegen den Gegner einzustellen. Die sportliche Ausrichtung liegt dabei klar auf der Bewältigung der aktuellen Situation und der Konzentration auf die Leistung im Stadion, unabhängig von der spektakulären Fan-Landschaft.

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Paradoxe Zuschauerkonstellation in Serbien

Die kuriose Konstellation in Belgrad entsteht durch eine Mischung aus internen DFB-Regelungen und serbischen Ausnutzung von UEFA-Regularien. Der DFB hat 50 Fans, die sich als Länderspiel-Vielfahrer im internen Punktesystem vorne platziert haben, glücklich gemacht. Diese treuen Anhänger erhalten und zahlen Premiumkarten aus dem offiziellen Verbandskontingent, das insgesamt 200 Tickets für Personal und Familienangehörige der Stars umfasst. Parallel dazu nutzt der serbische Fußballverband eine Ausnahme der UEFA-Bestimmungen bei Spielen mit Zuschauerausschluss für Kinder bis 14 Jahre in Begleitung von Betreuern. Zahlreiche Kindergruppen inklusive ihrer Betreuer wurden dabei kostenlos zum Spiel eingeladen, was zur geschätzten Gesamtzahl von 5000 Zuschauern beiträgt.

Weiterer Spielplan und Nations League Finale

Direkt nach dem Spiel in Serbien erfolgt die unmittelbare Rückkehr nach Deutschland. Bis Sonntag ist die Mannschaft noch ein letztes Mal bei Partner Adidas am Home Ground zu Gast, um dort letzte Absprachen zu treffen. Der Fokus rückt nun bereits auf den nächsten großen Aufritt: Montag um 20.45 Uhr live im Fernsehen der ARD steht das letzte Länderspiel des Jahres an. In der Nations League geht es dann in Berlin gegen die Niederlande, wobei die Deutsche Fußball Bund mit einer positiven Stimmung und der notwendigen Konzentration auf das Endspiel dieser Saison rechnet.