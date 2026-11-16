Deutschland und die Schweiz sichern ihre Plätze in der Liga A. Griechenland verpasst die Vorrunde trotz Sieg, Schottland verliert gegen die Eidgenossen.

Die DFB-Elf hat durch einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen die Niederlande nicht nur das Turnier, sondern auch indirekt das Ende der griechischen Hoffnungen besiegelt. In der entscheidenden Partie der Gruppenphase zeigte die Nationalmannschaft unter dem Strich eine klare Dominanz, was die Tabelle final festlegte. Während die Niederländer trotz des deutlichen Ergebnisses im Wettkampf waren, markierte dieser Sieg den sicheren Durchmarsch für das deutsche Team in die nächste Runde. Die griechische Auswahl hingegen muss den Weg zurück in die Liga B antreten, da sie den Einstieg in die höhere Spielklasse nicht halten konnte.

Griechenland verpasst Liga-A-Platz

Obwohl die griechische Nationalmannschaft ihr abschließendes Heimspiel gegen Serbien mit einem 1:0-Sieg beendete, reichte dies nicht für den Klassenerhalt. Das einzige Tor in der Partie in Volos fiel spät in der 69. Minute durch den eingewechselten Joker Georgios Masouras, der nach einer präzisen Vorlage den Siegtor schoss. Trotz dieses Erfolges blieben die Griechen als Gruppendritter hinter Deutschland und den Niederlanden zurück und scheiden nun aus der Liga A aus. Der Punktgewinn konnte die vorherige Situation, die durch die 0:7-Niederlage gegen die Niederlande vorgegeben war, nicht mehr ändern.

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Die Ausgangslage war bereits vor dem letzten Spiel absolut klar definiert gewesen. Da Deutschland die Partie gegen die Niederlande gewann und damit den Dreiervergleich entschied, fiel die Entscheidung über den Absteiger aufgrund des deutlich schlechteren Torverhältnisses der Griechen. Mit elf Punkten aus der gesamten Qualifikationsrunde landeten die Griechen deutlich hinter den Spitzenteams. Der Sieg gegen Deutschland Ende September, der mit 1:0 ausfiel, war ein wichtiger Impuls, reichte jedoch nicht aus, um die Tabelle am Ende nach oben zu verschieben.

Schweiz krönt Ligaphase mit Klarerfolg

Die Schweizer Nationalmannschaft hat die Gruppenphase in der Liga B mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Schottland abgeschlossen und damit den Aufstieg in die Liga A perfekt gemacht. Das Spiel in St. Gallen verlauf sich für die Eidgenossen vor allem in den ersten Halbzeiten hocheffizient. Bereits in der 22. Minute ging die Schweiz durch ein Eigentor von Lewis Ferguson in Führung. Diesem Treffer folgte in der 47. Minute der Treffer von Winsley Boteli, der die Partie frühzeitig entschied.

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Alvyn Sanches erhöhte in der 51. Minute auf 3:0 und ließ der schottischen Abwehr keine Hoffnung auf einen Rückstand. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Zeki Amdouni in der 89. Minute zum 4:0-Endstand. Die Schweizer Mannschaft unter Trainer Murat Yakin hatte sich in Gruppe 1 bereits im Vorfeld als erster Aufsteiger festgelegt und konnte diese Position mit dem Sieg nun unterstreichen. Der hohe Sieg zeigt die offensive Stärke des Teams, das nun den Schritt in die höhere Spielklasse antritt.

Rekord für Schottlands Kapitän

Trotz der klaren Niederlage gab es für die schottische Auswahl einen persönlichen Höhenpunkt. Kapitän Andrew Robertson absolvierte sein 103. Länderspiel und überholte damit Kenny Dalglish als Rekordspieler Schottlands. Dies ist ein historischer Meilenstein in der Karriere des Defensivspielers, der die nationale Auswahl lange Jahre angeführt hat. Die Ehrung des Kapitäns stand jedoch im Schatten der teaminternen Enttäuschung über das sportliche Ausscheiden aus der Aufstiegsrunde.

Die schwache Teamleistung im Vergleich zu den Individualleistungen des Kapitäns warf Fragen zur taktischen Ausrichtung auf. Schottland hatte die Kontrolle über das Spiel früh verloren und konnte keine nennenswerten Gegenaktionen starten. Die Niederlage beendete die Hoffnung auf eine direkte Rückkehr in die Liga A, auch wenn die Mannschaft lange als favorisiert galt. Die Kritik an der spielerischen Umsetzung war nach der 0:4-Defaité in St. Gallen unüberhörbar.

Slowenien sichert Platz zwei in Gruppe

In der zweiten Gruppe der Liga B konnte sich Slowenien den zweiten Platz sichern und beendet die Phase erfolgreich. Die Mannschaft erreichte dies durch einen knappen 3:0-Sieg (1:0) über Nordmazedonien. Dieser Erfolg war entscheidend, um die Reihen der Aufsteiger und Tabellenvierten zu schließen, während Schottland am Ende leer ausging. Slowenien präsentierte sich in diesem entscheidenden Spiel diszipliniert und nutzte die Fehler des Gegners effektiv.

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Die Ergebnisse der letzten Spieltage haben die Hierarchie in den unteren Ligen neu justiert. Deutschland und die Schweiz steigen nun direkt auf, während Griechenland den Gang nach unten antreten muss. Schottland wird sich bei der nächsten Qualifikation neu aufstellen müssen, um die Chancen auf einen Wiederaufstieg nicht zu verlieren. Für Slowenien bleibt die Hoffnung auf ein stärkeres Abschneiden in der kommenden Spielzeit gewahrt.