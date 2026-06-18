DFB-Elf vor Spiel gegen Elfenbeinküste: Wahi-Ausfall, KI-Skandal und Rüdiger-Vertrag

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste vor. Während die Mannschaft personelle Entlastung durch die Vertragsverlängerung von Antonio Rüdiger erfährt, muss der Gegner auf Stürmer Elye Wahi verzichten. Zudem sorgt ein KI-manipuliertes Foto eines deutschen Fans für Aufregung.

Harter Schlag für den DFB -Gegner: Die Fußball-Nationalmannschaft der Elfenbeinküste muss im WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland am Samstag ohne Elye Wahi antreten. Nach Verbandsangaben wurde dem Frankfurter Bundesligaprofi, der an OGC Nizza ausgeliehen ist, von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert.

In Frankreich läuft gegen Wahi ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche. Es geht um Auffälligkeiten rund um das Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und dem FC Metz am 17. Mai. Wahi soll sich dabei absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt haben, der Ligaverband LFP stellte auffälliges Wettverhalten für den Fall seiner Verwarnung fest.

Rund zwei Wochen vor WM-Beginn soll der Stürmer sogar vorübergehend festgenommen worden sein. Ein Fußball-Fan aus dem hessischen Alsfeld ist nach dem Besuch des deutschen Auftakt-Sieges gegen Curacao als Adolf Hitler in den sozialen Netzwerken aufgetaucht. Ein Foto von Jan Weitzel und seinem Sohn, die gemeinsam im Fanblock standen, wurde mit Hilfe von KI so verändert, dass der Familienvater plötzlich aussah wie Hitler. Weitzel hat inzwischen Anzeige erstattet.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) traut der DFB-Elf bei der WM zwar viel zu. Diese Mannschaft hat eine große Chance, sehr weit zu kommen bei diesem Turnier, sagte er am Rande des G7-Gipfels. Einen Kantersieg wie gegen Curacao erwartet Merz aber nicht. Das war ein fantastischer Start, aber gegen die Elfenbeinküste wird das nicht so leicht, warnte er.

Die Nationalelf werde nicht mit 7:1 durch das ganze Turnier gehen. Die deutsche Nationalmannschaft hat am Mittwoch mit der Vorbereitung auf die Partie gegen die Elfenbeinküste am Samstag begonnen. Im Training ging es dabei sehr rhythmisch zur Sache, Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte zur Lockerung auf Übungen, in denen die Spieler neben ihrer Ballfertigkeit auch Takt- und Klatschgefühl unter Beweis stellen mussten.

Auffällig zudem: Die DFB-Elf setzt auf deutsche Tugenden: Sowohl das Training als auch die Pressekonferenz von Antonio Rüdiger begannen überpünktlich. Nadiem Amiri wartet noch auf seine ersten WM-Minuten. Das zweite Gruppenspiel der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste wäre in jedem Fall der perfekte Zeitpunkt. Amiris Ehefrau und die beiden Söhne werden genau so aus Deutschland über den großen Teich fliegen wie seine Eltern und sein Bruder Nauwid.

Nach zwei trainingsfreien Tagen bereitet sich das DFB-Team auf sein zweites Gruppenspiel am kommenden Samstag gegen die Elfenbeinküste vor. Und das bei großer Hitze. Die schwere Aufgabe gegen die Ivorer rund um Yan Diomande soll dann mit der nötigen Coolness angegangen werden. Da stechen Spieler wie Yan Diomande, Nicolas Pepe oder Amad Diallo hervor.

Das sind schon D-Züge. Sie lieben das Eins-gegen-Eins und sind das Klima gewöhnt. Wir müssen gewappnet sein und versuchen, Konter zu vermeiden, auch wenn man nicht alles vermeiden kann. Wir werden unser Bestes geben.

Am Dienstag verlängerte Antonio Rüdiger seinen Vertrag bei Real Madrid um ein Jahr bis 2027. Der 33-Jährige ist sehr froh darüber, dass seine Zukunft bereits zu Beginn der WM 2026 geklärt ist. Madrid ist mein Zuhause. Ich hatte ein schwieriges letztes Jahr, habe mich aber zurückgekämpft und nun meinen Vertrag verlängert.

Das macht mich stolz. Ich habe nie an etwas anderes gedacht als fit zu werden und mir meinen neuen Vertrag zu verdienen. Und das habe ich! Rüdiger hatte zunächst nicht zur Startelf gehört, hadert aber nicht.

Rüdiger will auch als Bankspieler seinen Beitrag zum größtmöglichen Erfolg des DFB-Teams leisten und auf seine Chance warten. Als Fußballer ist es nicht leicht, draußen zu sitzen. Aber in der Nationalmannschaft ist es nochmal etwas anderes als im Verein. Jeder ist hier wichtig.

Wenn man von außen Input geben kann, ist das doch gut. Ich versuche mit den Leuten Spaß zu haben und gute Vibes zu verbreiten.

Schließlich haben wir alle nur ein Ziel. Der kommt von der Bank und macht drei Scorerpunkte. Das spricht für uns und dafür, wie gut wir aufgestellt sind. In den vergangenen Tagen haben sich giftige Schlangen im deutschen WM-Quartier versteckt.

Auf dem Platz wartet mit der Elfenbeinküste die nächste Bedrohung. Mit dem Ausfall von Lennart Karl hatte das DFB-Team vor dem WM-Turnier einen echten Rückschlag erlebt, doch seitdem läuft es wie geschmiert. Das 7:1 gegen Curacao war der perfekte Start und dazu hat Julian Nagelsmann auch nach diesem Spiel keinerlei Personalprobleme





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