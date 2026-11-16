DFB-Elf wechselt bei Nations League Viertelfinale Abwehrtrio um gegen Holland

Jürgen Klopp stellt die deutsche Abwehr für das Nations-League-Viertelfinale im Olympiastadion Berlin um. Schlotterbeck und Brown starten gegen die Niederlande.

Das Viertelfinale der Nations League gegen die Niederlande in Berlin rückt in greifbare Nähe. Bundestrainer Jürgen Klopp bereitet das Team im Berliner Olympiastadion am 14. Oktober 2024 auf das Duell vor. Der Anpfiff ist für 20:45 Uhr angesetzt. Die ARD überträgt das wichtige Spiel live. Ein Sieg ist für die DFB-Elf erforderlich, um die nächste Runde in eigener Regie zu erreichen.

Kopplung Schlotterbeck und Brown im DFB-Defensivzentrum

Jürgen Klopp nimmt im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Serbien deutliche personelle Veränderungen in der Startelf vor. Die SPORTBILD-Informationen weisen darauf hin, dass Nico Schlotterbeck vom BVB und Nathaniel Brown vom FC Bayern ab der ersten Minute spielen sollen. Beide Spieler sind für die Stabilisierung der Abwehr gegen die technisch starken Niederländer auserkoren worden.

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Diese Personalie bedeutet das Aus für Malick Thiaw und Maxi Mittelstädt. Thiaw, der bei Newcastle unter Vertrag steht, und Mittelstädt, der für den FC Stuttgart aufläuft, verloren ihre Plätze. Beide hatten gegen Serbien überraschend den Vorzug erhalten. Klopp begründete die damalige Wahl mit der Notwendigkeit, körperlich stark gegen die Serben zu bestehen. Das Kopfballspiel der serbischen Angreifer war dabei ein zentrales Argument.

Nun ändert sich die taktische Priorität drastisch. Gegen die Niederlande steht nicht primär die Abwehr von Flanken oder hohen Bällen im Fokus. Die Niederländer agieren deutlich offensiver und zeigen sich spielerisch überlegen. Diese Qualität zeigte das Team unter Xavi Hernández am Freitag eindrucksvoll mit einem klaren 7:0-Erfolg gegen Griechenland. Die Qualität des Gegners erfordert eine andere defensive Strategie.

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Klopp analysiert Xavi Hernández und das niederländische Offensivspiel

Bundestrainer Jürgen Klopp hat die Niederlande genau unter die Lupe genommen. Er lobt das Spiel seines Nachbarn, weist aber auch auf die Schwachstellen hin. Xavi Hernández möchte seinen typischen possessionbasierten Stil durchziehen. Klopp bezeichnet diesen Ansatz kurz als Xavi-Fußball. Der DFB-Trainer ist sich der Gefahr bewusst, die von dieser Spielweise ausgeht.

Die Frage lautet nun, wie man diesen Stil im deutschen Spiel durchbrechen kann. Klopp formuliert die Antwort pragmatisch. Das Team soll den Gegner mitunter ausbremsen. Der deutsche Trainer spricht metaphorisch davon, den Stock in die Speichen des gegnerischen Rades zu stellen. Gleichzeitig muss Deutschland selbstständig Fussball spielen, um nicht rein defensiv zu agieren.

Dabei soll das neu formierte Abwehrduo Schlotterbeck und Brown eine Schlüsselrolle einnehmen. Sie tragen die Verantwortung, die defensive Linie zu halten. Ihre Kombination soll gegen die offensiven Triangles der Niederlande Halt geben. Die körperliche Präsenz allein reicht nicht aus, um Xavi-Fußball zu stoppen. Schnelle Denkprozesse und taktische Disziplin sind gefordert.

Berliner Olympiastadion als Schauplatz der entscheidenden Partie

Das Berliner Olympiastadion bietet den Rahmen für diese hochkarätige Begegnung. Die Atmosphäre wird durch die Bedeutung des Viertelfinales geprägt. Jeder Spieler weiß, dass nur ein Sieg den direkten Weg ins Halbfinale ebnet. Eine Niederlage oder ein Unentschieden würde die eigene Qualifikation zunichtemachen. Die Fans erwarten eine starke Leistung vom nationalen Team.

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Die Umstellung im Abwehrzentrum ist ein klares Signal von Jürgen Klopp. Er setzt auf die Erfahrung und das Verständnis zwischen Schlotterbeck und Brown. Nathaniel Brown bringt als junger Spieler von Bayern München frische Impulse. Nico Schlotterbeck stabilisiert mit seiner Bundesliga-Erfahrung die defensive Organisation. Die Kombination soll gegen die griechischen Verhältnisse des letzten Spiels antreten.

Die Vorfreude auf das Duell zwischen Deutschland und Holland ist groß. Das Spiel um 20:45 Uhr bestimmt das weitere Schicksal der DFB-Elf in der Nations League. Die Fans können sich auf ein spannungsgeladenes Match freuen. Die taktische Ausrichtung von Jürgen Klopp wird sich im Laufe der 90 Minuten beweisen müssen. Der Fokus liegt nun auf der Umsetzung der Strategie gegen die Niederlande.

Koordinierte Abwehrarbeit und schnelles Umschaltspiel werden die Erfolgsfaktoren sein. Das Team muss diszipliniert bleiben, um nicht in die Offensive der Niederländer zu verfallen. Die Qualität von Xavi Hernández ist unverkennbar. Doch das deutsche Team hat die Mittel, um gegenzusteuern. Die nächsten Stunden im Olympiastadion werden zeigen, ob die Umstellung auf geht.