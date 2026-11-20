Die deutsche Nationalelf hat bei der Auslosung der Viertelfinalspiele gegen Belgien gelost. Bundestrainer Jürgen Klopp blickt auf einen starken Gegner mit Star Kevin De Bruyne. Die Spiele finden im März 2027 statt.

Die Auslosung der Viertelfinalspiele der UEFA Nations League hat am Freitag in der Zentrale des europäischen Fußballverbandes in Nyon stattgefunden und die deutsche Nationalelf hat Belgien als Gegner erhalten. Der deutsche Nationaltrainer Jürgen Klopp äußerte sich direkt nach dem Ereignis zufrieden mit dem gezogenen Los und betonte die Bedeutung des Aufeinandertreffens mit einem starken Kontrahenten unter einer neuen sportlichen Führung.

Der Gegner im Detail: Belgien und Trainerwechsel

Die beiden Begegnungen zwischen Deutschland und Belgien sind für den Zeitraum zwischen dem 25. und 30. März 2027 angesetzt. Da die Deutsche Fußball-Bund-Nationalmannschaft ihre Vorrundengruppe als Sieger abgeschlossen hat, besitzt das DFB-Team das Recht, das Rückspiel auf heimischem Boden austragen zu dürfen. Diese Struktur gewährleistet eine gewisse Fairness im Spielplan und belohnt die starke Gruppenphase.

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Jürgen Klopp schätzte die aktuelle Leistung der belgischen Auswahl positiv ein. Er verwies dabei auf die vorzeigenswerte Teilnahme der Wallonischen Löwen in der Nations League. Zudem kennt der deutsche Trainer mehrere Akteure der gegnerischen Mannschaft sehr gut aus seiner früheren Tätigkeit im englischen Profifußball, was die Begegnung aus seiner Sicht noch attraktiver macht.

Kevin De Bruyne im Fokus des Trainers

Besonders hervorhob Bundestrainer Jürgen Klopp den 35-jährigen Kevin De Bruyne, der für Manchester City aufläuft. Der Trainer bezeichnete den kreativen Mittelfeldakteur als einen der größten Spieler, die die Premier League je gesehen hat. Er würdigte die anhaltende Klasse des Starangreifers, nannte dessen aktuelle Form aber mit einem Hauch von Neid leider auch für die deutsche Elf eine große Hürde.

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Jürgen Klopp betonte im Gespräch mit der Presse, dass er sich auf die Herausforderung freut, die ein solch talentiertes belgisches Team mit. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der aktuellen Form, sondern auch auf der psychologischen Komponente, sich gegen einen Gegner zu behaupten, der über zahlreiche erfahrene Köpfe im Kader verfügt. Dies verlangt von der deutschen Elf hohe Konzentration.

Weiterer Weg und weitere starke Gegner

Neben dem Duell zwischen Deutschland und Belgien gibt es im Achtelfinale weitere hochkarätige Begegnungen. Thomas Tuchel führt die englische Nationalelf gegen Norwegen an. Ein besonderes Highlight stellt die Neuauflage des Halbfinals der letzten Weltmeisterschaft dar, in der sich Spanien und Frankreich messen werden. Zudem treffen die Niederlande auf Portugal in einem engen Duell.

Für die deutsche Elf ist der weitere Spielplan bereits vorgezeichnet. Sollte sich die DFB-Auswahl im Viertelfinale gegen Belgien durchsetzen, trifft man im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen England und Norwegen. Das andere Halbfinale findet zwischen den Gewinnern der Paarungen Spanien gegen Frankreich sowie Niederlande gegen Portugal statt.

Ausblick: Finalturnier und Entwicklungsphase

Die vier Sieger der Viertelfinalbegegnungen qualifizieren sich für das Finalturnier der Nations League. Dieses wird vom 7. bis 13. Juni ausgetragen, wobei der konkrete Austragungsort zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht. Dort wird dann um den Titel des europäischen Kontinentalmeisters im neuen Format gekämpft.

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Jürgen Klopp warnte davor, die Leistung bereits als abgeschlossenes Werk zu betrachten. Er betonte, dass das Team sich noch ganz am Anfang einer langfristigen Entwicklung befindet. Es gilt, die aktuelle positive Stimmung im Kader zu nutzen, während gleichzeitig erkannt wird, dass noch eine große Menge an Arbeit vor der Nationalelf liegt.

Die Aufgabe besteht nun darin, diese positive Energie in konstante Leistungen zu verwandeln. Für die Fans und Experten bleibt die Entwicklung unter Führung von Jürgen Klopp der zentrale Blickpunkt, während die Vorbereitung auf die konkreten Spiele im März 2027 beginnt.