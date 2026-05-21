DFB feiert WM-Teilnehmer mit emotionalen Grußbotschaften

Der DFB hat eine besondere Geste für die WM-Teilnehmer geplant. Um die Spieler vor der offiziellen Pressekonferenz zu feiern, werden rund ein Dutzend Spieler mit emotionalen Grußbotschaften von Freunden und Familien auf Social Media vorgestellt.

Der deutsche Fußballverband ( DFB ) hat eine besondere Geste für die WM-Teilnehmer geplant. Um die Spieler vor der offiziellen Pressekonferenz zu feiern, werden rund ein Dutzend Spieler mit emotionalen Grußbotschaften von Freunden und Familien auf Social Media vorgestellt.

Der Start erfolgt am frühen Donnerstagmorgen mit Kapitän Joshua Kimmich. In einem kurzen Instagram-Clip sagt seine Frau Lina: „Lieber Joshua, alle wissen, dass du ein super Fußballer bist, aber für uns bist du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und ein noch besserer Vater. Danke, dass es dich gibt.

“ In dem Video zu sehen: Kinder- und Jugendfotos von Kimmich, dazu Ausschnitte aus seinem Privatleben. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) wendet sich an alle nominierten Spieler. Über Kimmich sagt er: „Ich bin froh, dass du unser Leader auf dem Feld bist. Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch.

“ Etwa alle 30 Minuten wird ein weiterer Spieler verkündet. Auf Kimmich folgte Deniz Undav (29). Seine Frau Tanja beginnt: „Hallo Dennis und ...

“. Dann steigt Undavs Tochter ein und sagt: „... hallo Papa.

“ Seine Frau: „Herzlichen Glückwunsch. Du bist dabei bei der WM. Wir können es nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind und wie sehr wir uns freuen, weil wir genau wissen, wie viel du dafür gegeben hast. Du hast es dir mehr als verdient.

“Widerruf Tracking und CookiesAuch Nagelsmann setzt zur Lobhymne an – für den Stürmer, den er zuletzt noch kritisierte, sich dann aber bei ihm entschuldigte. „Du bist ein echter Torjäger. Eine weitere riesige Fähigkeit von dir ist, mit deinen lockeren Sprüchen, mit deinen Witzen, mit deinem Charme die Stimmung aufzulockern. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr, sehr langen WM brauchen.

“Frau Sabrina (27): „Wir sind so stolz auf dich und auf alles, was du geschafft hast. Du bist so ein toller Papa und wir sind unglaublich froh, dich in unserem Leben zu haben. Du wirst das rocken und wir lieben dich.

“ Auch sein Bruder Keven Schlotterbeck (29) – kickt beim FC Augsburg – meldet sich zu Wort: „Wir müssen nicht um den heißen Brei reden. Ich habe es gewusst, du hast es gewusst. Es ist einfach nur wunderschön, was du in den letzten Jahren erreicht hast.

“Seine Frau Sophia (26): „Wir sind alle unglaublich stolz auf dich. Wir beide sind zusammen erwachsen geworden, vom Jugendalter bis heute. Und dir dabei zuzusehen, wie du die beste Version von dir bist, erfüllt mich mit so viel Stolz und Liebe. Du bist für uns unsere Stütze, Liebe und unser Zuhause.

Ganz, ganz viel Erfolg und Glück für die WM.

“Havertz’ Bruder Jan: „Die Zeit reicht nicht aus, dir zu sagen, was wir von dir denken und was wir fühlen, wenn wir auf dich, dein Leben und deine Familie blicken. Das inspiriert uns, wir sind so stolz auf dich.

“Sein kleiner Bruder Jarell: „Ich freue mich immer, dich Fußball spielen zu sehen. Für mich bist du nicht nur mein großer Bruder, sondern auch ein Vorbild. Jetzt freue ich mich auf die WM und dich im Deutschland-Trikot spielen zu sehen.

“Widerruf Tracking und CookiesVöller machte den Beginn Auch für Teammanager Rudi Völler (66), seine erste WM in dieser Funktion, gibt es ein Video, in dem Nagelsmann seine Rolle hervorhebt: „Trotz deiner großen Erfolge als Spieler, Trainer, Sportdirektor und Manager bist du total bodenständig und extrem liebenswert. Du bist ein wichtiger Faktor, der mir Ruhe gibt. Das wünsche ich mir auch bei der WM.





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