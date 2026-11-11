DFB-Frauen: Auslosung der WM-Vorrunde am 11. Dezember in Brasilien

Die deutschen Fußballerinnen erfahren bei der Auslosung am 11. Dezember ihre ersten Gegner in Brasilien. Die Fifa-Weltrangliste und feste Regeln könnten den Weg ins Halbfinale beeinflussen.

Die deutschen Fußballerinnen wollen bei der Weltmeisterschaft in Brasilien ihren ersten großen Titel seit Olympia-Gold in Rio im Jahr 2016 holen. Bundestrainer Christian Wück (53) erfährt bei der Auslosung am 11. Dezember, wer die ersten Gegner der DFB-Frauen in Brasilien sein werden. Schon jetzt sind einige Details rund um die Auslosung bekannt geworden.

Der Titel soll im kommenden Sommer an derselben Stelle gewonnen werden, an der das Team vor fast zehn Jahren Gold holte. Seitdem hat die Nationalmannschaft keinen großen Titel mehr gewonnen. Die Auslosung der Vorrunden-Gruppen bildet nun den ersten konkreten Schritt auf diesem Weg.

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Fifa-Weltrangliste entscheidet über starke Gegner

Die Fifa hat festgelegt, dass die vier Top-Nationen erst im Halbfinale aufeinandertreffen können. Davon könnte die deutsche Mannschaft profitieren, weil sie in der Fifa-Weltrangliste aktuell auf Platz drei steht.

Bei einem Sieg in ihrer Vorrundengruppe würde die DFB-Elf zunächst den starken Teams aus den USA, Spanien und England aus dem Weg gehen. Sicher ist das allerdings erst nach der Veröffentlichung der neuen Rangliste am 7. Dezember.

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Anstoßzeiten richten sich nach deutschen Übertragungen

Die Fifa hat mitgeteilt, dass nach der Auslosung festgelegt wird, wann die Spiele ausgetragen werden. Als Maßstab dienen die besten Übertragungszeiten in den Ländern der spielenden Teams.

Sollen Giulia Gwinn und ihre Mannschaftskolleginnen in Deutschland zwischen 18 und 20 Uhr im Fernsehen laufen, müsste in Brasilien zwischen 14 und 16 Uhr angepfiffen werden. Damit könnte die klassische Anstoßzeit um 15.30 Uhr für die deutsche Mannschaft zum WM-Standard werden.

Hauptquartier und Spielorte in Brasilien

Die drei Vorrundenspiele des DFB-Teams sollen in drei unterschiedlichen Städten stattfinden. Laut BILD-Informationen plant der DFB sein Hauptquartier unabhängig von diesen Spielorten.

Der Verband rechnet damit, dass zu den einzelnen Partien ohnehin geflogen werden muss. Gespielt wird in acht brasilianischen Städten, darunter Rio und Sao Paulo sowie Fortaleza im äußersten Norden und Porto Alegre im Süden des Landes.

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Testspiele und Regeln zur Gruppenzusammensetzung

Die Fifa hat offiziell bestätigt, dass Mannschaften vom selben Kontinent in der Vorrunde möglichst nicht aufeinandertreffen sollen. Für Deutschland bedeutet das, dass höchstens ein Gegner aus Europa zu erwarten ist.

Die übrigen Vorrundengegner kämen dann aus Amerika, Afrika, Asien oder Ozeanien. Bundestrainer Christian Wück ließ seine Mannschaft zuletzt gegen Australien und Japan testen. Die folgenden beiden Länderspiele führen die DFB-Frauen nach Argentinien und gegen Peru.

Der Ablauf bis zur Weltmeisterschaft ist damit klar strukturiert: Am 7. Dezember folgt die neue Fifa-Weltrangliste, am 11. Dezember die Auslosung der Vorrunden-Gruppen und danach die Festlegung der Anstoßzeiten.