Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt zur anstrengenden Südamerika-Reise an. Kapitänin Giulia Gwinn und Torhüterin Ann-Katrin Berger sind wieder verfügbar, während Christian Wück Kompromisse sieht.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Christian Wück steht kurz vor einer logistischen und physischen Herausforderung ihrer besonderen Art. Der Kader für die kommende Länderspielpause wurde officially bekanntgegeben, wobei wesentliche Verstärkungen zu verzeichnen sind. Sowohl die 27-jährige Kapitänin Giulia Gwinn als auch die 36-jährige Torhüterin Ann-Katrin Berger kehren in den Kreis der A-Nationalspielerinnen zurück. Diese Rückkehr ist bedeutsam, da beide Schlüsselspielerinnen lange Zeit aufgrund von Verletzungen oder anderen Verpflichtungen fehlten.

Logistische Belastungsprobe in Südamerika

Die bevorstehende Reise nach Südamerika wird für den Kader des DFB eine erhebliche Belastungsprobe darstellen. Die Tour ist durch eine hohe Anzahl an Flügen gekennzeichnet, die für die Spielerinnen anstrengend sein werden. Ein weiterer kritischer Faktor ist der Zeitpunkt der Maßnahmen, da die Spiele mitten in den Jahresendspurt der Vereinsmannschaften fallen. Dies könnte dazu führen, dass die Spielerinnen nicht in ihrer besten physischen Verfassung aus der Länderspielpause zurückkehren.

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Die einzelnen Vereinsklubs äußern Sorge, dass die Fitness der Spielerinnen durch die intensive Reiseroute leiden könnte. Die deutsche Auswahl wird besonderen Herausforderungen gegenüberstehen, darunter Jetlag, extrem lange Flugstrecken und ein deutlich anderes klimatisches Umfeld. Diese Umstände erfordern eine sorgfältige Vorbereitung und Management der Spielerinnen durch das Betreuerstab.

Strategische Vorbereitungen auf WM 2027

Bundestrainer Christian Wück (53) ist sich der besonderen Schwierigkeiten dieser Auslandsreise bewusst. Er räumt ein, dass die Situation nicht ideal sei, betont jedoch, dass Kompromisse in der heutigen Welt der Spitzensportler unvermeidbar sind. Trotz der widrigen Umstände versichert Wück, dass keine Spielerin gezwungen wird, an den kompletten zwei Spielen durchzuspielen. Diese Strategie dient dem Schutz der Athleten vor Überlastung.

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Die deutsche Mannschaft empfängt am 30. November Argentinien, wobei das Spiel um 0.15 Uhr auf ZDF übertragen wird. Am 4. Dezember folgt in Rio de Janeiro das Spiel gegen Peru, das um 22.15 Uhr im Ersten (ARD) zu sehen sein wird. Diese Partien dienen als direkte Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, die in Brasilien stattfinden wird.

Rückkehr von Schlüsselspielerinnen nach Verletzungspause

Giulia Gwinn kehrt nach einem Außenbandriss im Sprunggelenk wieder in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurück. Ihre Genesung zeigt Fortschritte, da sie bereits wieder für ihren Klub in der Bundesliga und der Champions League zum Einsatz kam. Dies unterstreicht ihre sportliche Wiederherstellung und ihren Beitrag zur aktuellen Formation.

Torhüterin Ann-Katrin Berger hat den letzten Nationalmannschafts-Lehrgang ausgesetzt. Sie verpasste am vergangenen Sonntag das Play-Off-Finale mit Gotham FC in den USA. Ihre Aufnahme in den aktuellen Kader signalisiert, dass sie sich wieder für den internationalen Einsatz fit fühlt. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Verteidigung der deutschen Auswahl.

Disziplinarverfahren und Dopingkontrollen

Ein paralleles Thema im deutschen Frauenfußball betrifft Eintracht Frankfurt und die Nationalspielerin Freigang. Seit Monaten läuft ein Verfahren, bei dem die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) Vorwürfe erhoben hat. Freigang soll innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten insgesamt dreimal nicht an dem von ihr angegebenen Ort für eine Dopingkontrolle angetroffen worden sein.

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Das Verpassen dieser Tests könnte für die Spielerin eine lange Sperre zur Folge haben. Der Fall liegt jetzt beim DFB, der für das Disziplinarverfahren verantwortlich ist. Diese Angelegenheit stellt eine zusätzliche Belastung für den Sport dar und könnte Auswirkungen auf die Kaderplanung haben. Die Klubs und der Verband stehen vor der Aufgabe, mit diesen inneren Konflikten umzugehen, während die internationale Vorbereitung im vollen Gang ist.