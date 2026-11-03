DFB-Frauen: Harte Gruppenauslosung für Olympia-Qualifikation 2028 ohne England

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen muss bei der Olympia-Qualifikation 2028 gegen die Niederlande, Schweden und Schottland antreten. Nur der Gruppensieger zieht ein.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe bei der Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles. Bei der Auslosung in Nyon wurde die DFB -Auswahl der Gruppe 4 zugeteilt, in der neben den Niederlande n, Schweden und Schottland keine direkten Favoriten wie die Europameister aus England vertreten sind. Dennoch gilt das Turnier in der UEFA Nations League als hohes Hindernis, da nur der jeweilige Gruppensieger das direkte Olympia-Ticket erhält.

Knappe Auslosung ohne direkte Top-Favoriten

Ex-Nationalspielerin Annika Krahn begleitete die Auslosung und konnte der deutschen Mannschaft zwar das erwartete Duell mit den zweimaligen EM-Titelgewinnerinnen aus England ersparen. Der Weg nach Los Angeles gestaltet sich für das Wück-Team dennoch schwierig. Besonders vor den Niederlanden, die auf Platz elf der Weltrangliste stehen, ist höchste Vorsicht geboten. Das letzte Aufeinandertreffen der Teams im Mai 2025 endete mit einem deutlichen 4:0-Erfolg für Deutschland, doch diese historische Begegnung bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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Zeitplan und Spielrhythmus der Gruppenphase

Die sechs Spiele in der Gruppe 4 sind für das kommende Jahr in drei verschiedene Länderspielfenster zwischen Ende Februar und Mitte Juni geplant. Dieser Zeitplan bedeutet, dass die Entscheidung über die Olympia-Teilnahme der DFB-Auswahl erst kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in Brasilien fällt. Das Turnier in Brasilien startet offiziell am 24. Juni, wodurch die Qualifikation in einen sehr engen zeitlichen Rahmen vor einem der wichtigsten Wettkämpfe im Jahreskalender gedrückt wird.

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Historischer Kontext und erweitertes Teilnehmerfeld

Die Motivation für die deutsche Auswahl ist hoch, da ein sportlicher Rückschlag wie bei der verpassten Qualifikation für Tokio 2021 vermieden werden soll. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewann die DFB-Auswahl die Bronzemedaille, während man sich 2016 in Rio de Janeiro sogar den Goldpokal sicherte. Für die kommende Spielzeit in den USA wird sich das Teilnehmerfeld von zwölf auf sechzehn Nationen erweitern, was die Chancen auf eine Teilnahme erhöht, aber auch die Konkurrenz vergrößert.

Vorbereitung auf Südamerika-Reise im Spätherbst

Um sich optimal auf die Nations League und die darauffolgenden Top-Ereignisse im Jahr 2027 vorzubereiten, bestreitet das deutsche Team zum Abschluss des aktuellen Länderspieljahres eine Reise nach Südamerika. In der Nacht vom 29. auf den 30. November tritt die DFB-Auswahl in La Plata gegen Argentinien an. Einen weiteren Test stellt das Spiel am 4. Dezember in Rio de Janeiro gegen Peru dar. Diese Vorbereitungsspiele dienen dazu, die Mannschaft auf die harten Anforderungen der Gruppenphase und die anschließende WM-Vorbereitung einzustellen.