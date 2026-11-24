Laura Freigang reist nicht mit der DFB-Nationalmannschaft nach Rio de Janeiro. Die Stürmerin erkrankte, während ein Dopingverfahren gegen sie schwebt. Die Mannschaft bereitet sich auf die WM-Vorbereitung in Südamerika vor.

Am Dienstagabend bricht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen vom Frankfurter Flughafen zu ihrer Reise nach Südamerika auf. Das Team unter der Leitung von Bundestrainer Christian Wück bereitet sich in Rio de Janeiro auf zwei wichtige Testspiele vor. Rio dient als Finalort der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer, was die Bedeutung dieser Vorbereitungsläger unterstreicht. Doch eine feste Größe im Kader musste überraschend absagen: Laura Freigang verlässt den Reisebus nicht.

Krankheit statt Doping-Sperre für Freigang

Die Absage der Stürmerin von Eintracht Frankfurt kam kurzfristig und war für alle Beteiligten kaum absehbar. Laura Freigang fliegt nicht mit der Mannschaft nach Brasilien, was in der Betreuerstruktur für Alarm sorgte. Hintergrund ist ein anhängiges Verfahren wegen angeblicher Verstöße gegen die Anti-Dopingrichtlinien. Im Falle einer Verurteilung droht der 28-Jährigen eine Sperre von bis zu zwei Jahren.

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Dennoch liegt die direkte Ursache für ihr Länderspiel-Aus nicht an einer Weiterentwicklung des strafrechtlichen oder sportrechtlichen Verfahrens. Laut Informationen der Bild-Zeitung hatte sich Freigang einen grippalen Infekt zugezogen, der am Montag heftig ausgebrochen war. Die Kombination aus dieser Erkrankung, der langen Reise und dem hohen Trainingspensum auf internationaler Ebene war mit dem aktuellen Gesundheitszustand nicht vereinbar. Eine Teilnahme an den Vorbereitungen war daher medizinisch ausgeschlossen.

Schiedsgerichtstermin wegen verpasster Dopingtests

Laura Freigang muss weiterhin auf das Ende ihres Verfahrens warten, da sie vorgeworfen wird, drei Dopingtests verpasst zu haben. Exklusive Berichte von Bild und Sport Bild hatten zuvor deutlich gemacht, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) einen fast beschlossenen außergerichtlichen Vergleich verhindert hatte. Dies hat die Situation juristisch komplexer gestaltet und die Notwendigkeit eines formalen Verfahrens erhöht.

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Nun wird es aller Voraussicht nach zu einem Termin vor dem DFB-Sportgericht kommen. Diese Instanz wird über die Vorwürfe und die mögliche Sanktion entscheiden. Die Spannung hält an, da eine Verurteilung nicht nur die aktuelle Karriere der Eintracht-Stürmerin, sondern auch ihre Teilnahme an der kommenden Weltmeisterschaft massiv gefährden würde. Die Abwägung zwischen medizinischer Unspielbarkeit und den juristischen Unsicherheiten führte letztlich zur vorübergehenden Ausklammerung aus dem Kader.

Kaderwechsel vor den Spielen in Argentinien und Peru

Bundestrainer Christian Wück reagierte auf die Absage von Laura Freigang mit einer schnellen personellen Entscheidung. Er nominierte die 25-jährige Angreiferin Shekiera Martinez von Tottenham Hotspur für die Südamerika-Reise. Diese Veränderung ist Teil einer Serie von Ausfällen im DFB-Kader, die die Vorbereitung belastet. Vor Freigang hatten bereits Innenverteidigerin Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg und die 19-jährige Lisa Baum vom FC Arsenal ihre Teilnahme aufgrund von Verletzungen absagen müssen.

Für die ausgefallenen Spielerinnen wurden Nachnomierungen getätigt. Die Wolfsburger Linksverteidigerin Sarai Linder und die 19-jährige Bayern-Mittelfeldspielerin Alara Sehitler rückten in den Kader nach. Diese Umbauten zeigen die Flexibilität des Traineerteams, müssen aber die fehlende Erfahrung von Freigang kompensieren. Die Spiele in Argentinien am Montag und gegen Peru am 4. Dezember bilden den traditionellen Abschluss des Nationalmannschafts-Jahres und sind von großer strategischer Bedeutung.

Chronologie bis zur WM-Auslosung in Brasilien

Die beiden anstehenden Testspiele dienen der finalen Einstellung auf die Weltmeisterschaft, die im Juni und Juli des kommenden Jahres in Brasilien stattfindet. Das Spiel in Argentinien wird in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0.15 Uhr auf ZDF übertragen. Das Spiel gegen Peru folgt am 4. Dezember um 22.15 Uhr auf ARD. Diese Partien sind die letzte Chance für den Trainerstab, Schlüsselformen und Taktiken vor dem großen Turnier zu testen.

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Ein wichtiger terminlicher Meilenstein steht ebenfalls an: Die Auslosung für die Weltmeisterschaft findet am 11. Dezember in Rio de Janeiro statt. Dieser Tag wird die Gruppenphase der deutschen Mannschaft festlegen und weitere Erwartungen wecken. Die Kombination aus den anstehenden Spielen, der Auslosung und den laufenden Verfahren um einzelne Spielerinnen macht diese Vorbereitungsphase zu einer der anspruchsvollsten in der jüngeren Geschichte der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen.