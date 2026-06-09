DFB-Frauen streben makellosen WM-Qualifikations-Abschluss in Slowenien an

Die bereits für die WM qualifizierte deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im letzten Gruppenspiel auf Slowenien. Nach dem vorzeitigen Erreichen des WM-Tickets will das Team die Qualifikation ohne Niederlage beenden und weiter am Spielsystem feilen. Das ZDF überträgt die Partie live im TV und per Stream.

Die deutsche Frauen- Nationalmannschaft hat sich bereits vor dem letzten Spiel der WM-Qualifikation für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen Norwegen sicherte man sich das Ticket, wodurch der Fokus nun auf dem Auswärtsspiel gegen Slowenien liegt.

Dieses findet am Dienstag, den 9. Juni, in Ljubljana statt, der Anpfiff ist für 18 Uhr geplant. Die Partie wird live im Free-TV übertragen, das ZDF zeigt das Spiel ab 17.45 Uhr. Für Zuschauer, die das Spiel online verfolgen möchten, stehen Livestreams auf zdfsport.de, in der ZDF-Mediathek sowie über Joyn zur Verfügung.

In der Gruppe 4 ist Deutschland bereits als Tabellenführer gesetzt und kann nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Das Ziel für das Spiel in Slowenien ist es, die Qualifikation ohne Niederlage abzuschließen. Die Voraussetzungen dafür sind günstig, da Slowenien mit nur drei Punkten aus fünf Partien den letzten Platz in der Gruppe belegt. Im Hinspiel im März hatten die deutschen Frauen deutlich mit 5:0 gewonnen, was die Aussichten auf einen positiven Ausgang weiter stärkt.

Der Druck ist nach der bereits gesicherten Qualifikation gering, sodass Bundestrainer Christian Wück die Gelegenheit nutzen möchte, das Spielsystem und die Spielphilosophie der Mannschaft weiter zu verinnerlichen. Die direkte Qualifikation wird als Zeichen für den kontinuierlichen Fortschritt der Mannschaft im aktuellen Jahr gewertet, wie auch Sjoeke Nüsken betont. Ob die deutsche Mannschaft auch in Slowenien ohne Gegentor bleibt, wird sich am Dienstag zeigen. Die Mannschaft hat die Möglichkeit, mit einer weiteren starken Leistung die erfolgreiche Qualifikation perfekt abzurunden.

Die Begegnung verspricht dennoch spannend zu werden, da Slowenien sich in der unteren Tabellenhälfte befindet und versuchen wird, zumindest ein respektables Ergebnis zu erzielen. Für Deutschland geht es darum, die positive Entwicklung fortzusetzen und mit einem souveränen Auftritt in die WM-Vorbereitung zu starten. Fans können sich auf ein interessantes Spiel freuen, das im deutschen Fernsehen und via Streaming kostenlos verfolgt werden kann





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