DFB-Frauen vor WM-Qualifikation: Alles zum Showdown gegen Norwegen in Köln

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft am Freitag im RheinEnergieSTADION auf Norwegen. Mit einem Sieg könnte das Team vorzeitig das WM-Ticket für 2027 lösen. Hier gibt es alle Infos zu Anstoßzeit, Übertragung, Personal und mehr.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht vor einem entscheidenden Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Am Freitagabend trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück im Köln er RheinEnergieSTADION auf Norwegen .

Mit einem Sieg könnte die DFB-Auswahl vorzeitig das Ticket für die WM lösen und sich als Gruppenerster durchsetzen. Die Partie verspricht Spannung, denn die Gäste aus Norwegen wollen ebenfalls ihre Chance wahren. Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Österreich in der Vorwoche ist der Druck auf die deutsche Mannschaft gestiegen. Dennoch bleibt die Ausgangslage günstig: Deutschland führt die Qualifikationsgruppe A4 mit sieben Punkten an, Norwegen liegt mit vier Zählern auf Rang zwei.

Ein Erfolg im direkten Duell würde den Vorsprung auf sieben Punkte vergrößern und die Qualifikation (fast) perfekt machen. Das Hinspiel in Norwegen gewann die DFB-Auswahl im März deutlich mit 4:0 - ein gutes Omen für die Partie vor heimischer Kulisse. Die Begegnung wird live im Free-TV übertragen. Die ARD zeigt das WM-Qualifikationsspiel ab 20.15 Uhr, Anstoß ist um 20.35 Uhr.

Zudem gibt es einen Livestream auf Sportschau.de und in der ARD-Mediathek. Das RheinEnergieSTADION in Köln ist erstmals Austragungsort eines Länderspiels der Frauen-Nationalmannschaft. Mehr als 25.000 Tickets wurden bereits verkauft, die Fans dürfen sich auf eine stimmungsvolle Atmosphäre freuen. Bundestrainer Christian Wück betont die Bedeutung der Partie: Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren.

Dass wir vor so vielen Zuschauern spielen können, gibt uns zusätzliche Motivation. Das Team ist hochmotiviert und bereit, alles zu geben. Personell gibt es jedoch einige Veränderungen. Kapitänin Giulia Gwinn fehlt aufgrund einer Schulter-Operation, die sie in dieser Woche hinter sich gebracht hat.

Ihr Ausfall ist schmerzlich, da die Bayern-Verteidigerin eine wichtige Führungspersönlichkeit ist. Positive Nachrichten gibt es von Klara Bühl, die nach einer Wadenverletzung ins Aufgebot zurückkehrt. Auch Sophia Kleinherne, Kathy Hendrich und Marie Müller stehen wieder zur Verfügung. Die Mannschaft ist tief besetzt, und die Spielerinnen sind entschlossen, die Aufgabe gemeinsam zu lösen.

Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf betont: Wir haben nach dem Österreich-Spiel viel analysiert und wissen, woran wir arbeiten müssen. Gegen Norwegen müssen wir von Anfang an konsequent auftreten und unsere Chancen nutzen. Die Abwehr steht stabil, und im Angriff haben wir genügend Qualität, um Tore zu erzielen. Nach dem Norwegen-Spiel wartet am 9.

Juni noch das abschließende Gruppenspiel in Slowenien. Doch der Fokus liegt voll auf Freitag: Mit einem Sieg in Köln wäre der Weg nach Brasilien geebnet. Die DFB-Frauen wollen den nächsten Schritt machen und sich vor heimischer Kulisse für die WM qualifizieren. Die Erwartungen sind hoch, aber das Team ist bereit, diesem Druck standzuhalten.

Die Fans in Köln und vor den Bildschirmen werden ein packendes Spiel erleben, in dem es um alles geht





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