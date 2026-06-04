DFB-Frauen vor WM-Qualifikation: Entscheidungsspiel gegen Norwegen in Köln

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kann sich am Freitagabend im Heimspiel gegen Norwegen vorzeitig für die WM 2027 qualifizieren. Bundestrainer Christian Wück gibt trotz des Ausfalls von Kapitänin Giulia Gwinn ein klares Ziel vor.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat am Freitagabend die Möglichkeit, sich vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien zu qualifizieren. Das entscheidende Qualifikationsspiel findet im heimischen Köln er RheinEnergieSTADION statt, wo mehr als 25.000 Tickets bereits verkauft wurden.

Nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Österreich steht das Team von Bundestrainer Christian Wück unter Druck, doch die Ausgangslage ist vielversprechend: Deutschland führt die Qualifikationsgruppe A4 an und kann mit einem Sieg gegen den direkten Verfolger Norwegen das WM-Ticket lösen. Das Hinspiel im März gewannen die DFB-Frauen deutlich mit 4:0. Bundestrainer Wück muss jedoch auf Kapitänin Giulia Gwinn verzichten, die nach einer Schulter-Operation ausfällt. Positiv ist die Rückkehr von Klara Bühl nach überstandener Wadenverletzung.

Auch Sophia Kleinherne, Kathy Hendrich und Marie Müller sind wieder dabei. Wücks Ziel ist klar: "Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren.

" Nach dem Spiel gegen Norwegen wartet am 9. Juni noch das abschließende Gruppenspiel in Slowenien, doch schon am Freitag kann der entscheidende Schritt Richtung Brasilien gemacht werden. Die Partie wird am Freitag, 5. Juni, um 20.35 Uhr im Free-TV übertragen.

Die ARD zeigt das Spiel live, beginnend um 20.15 Uhr. Online kann die Begegnung über den Livestream auf Sportschau.de und in der ARD-Mediathek verfolgt werden





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