DFB-Frauen: Wück mahnt vor WM zur Olympia-Qualifikation mit festem Kalender

Bundestrainer Christian Wück priorisiert die Olympia-Quali 2028 vor der WM 2026. Die Gegner in der Nations League stehen: Niederlande, Schweden und Schottland.

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen fokussiert sich bereits jetzt auf die anspruchsvolle Vorrunde zur Olympischen Sommerspielf Qualifikation 2028 in Los Angeles. Diese Aufgabe muss vor der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 erledigt sein, wie Bundestrainer Christian Wück (53) eindringlich betonte.

Die Auslosung am Dienstag hat die Gruppenauslosung für die Nations League abgeschlossen. Dabei traf das DFB-Team auf starke Kontrahenten, die als direkte Konkurrenten um das Ticket für die USA gelten.

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Kalender vor WM: Priorität liegt auf Olympia-Ticket

Christian Wück hat die strategische Ausrichtung für das erste Halbjahr 2027 klar definiert. Die Olympia-Qualifikation darf keinesfalls in den Hintergrund treten, obwohl die Weltmeisterschaft in Brasilien im gleichen Jahr stattfindet.

Der Trainer verwies darauf, dass die Partien in der Nations League als hochwertige Vorbereitung auf das größte Turnier im Frauenfußball dienen sollen.

Es stehen insgesamt sechs Spiele an, um das Startrecht zu sichern. Der Gruppensieger der Nations League ist automatisch für die Olympischen Spiele qualifiziert.

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Historisch gesehen hat das Olympische Turnier für die deutschen Spielerinnen stets einen enormen Stellenwert. Der letzte Titelgewinn erfolgte 2016 in Rio de Janeiro.

Danach folgte eine Durststrecke mit Medaillenlosigkeit. Bei den Spielen in Tokio 2021 verpasste der DFB die Qualifikation knapp. In Paris 2024 holte Horst Hrubesch (75) jedoch Bronze.

Gegneranalyse: Schwere Gruppe mit Niederlande und Schweden

Die deutsche Auswahl trifft in ihrer Gruppe auf die Niederlande, Schweden und Schottland. Diese Kombination gilt als schwierig, aber nicht unmöglich zu bestehen.

Gegenüber den Niederlanden gibt es intensive Rivalitäten. Oranje gehört zur absoluten Weltspitze und wurde 2017 Europameister.

Bei der Nations League 2025 trafen beide Teams bereits aufeinander. In Deutschland gab es einen starken 4:0-Sieg, während das Hinspiel in den Niederlanden mit 2:2 endete.

Ein Schlüsselspielerin für Oranje ist Lineth Beerensteyn (30). Sie wechselte im Sommer von Wolfsburg zu Real Madrid.

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Schweden tritt als traditioneller Konkurrent auf. Bei der EM 2025 schied Deutschland nach einer 4:1-Niederlage aus. Auch im Viertelfinale der WM 2019 unterlag man den Skandinavierinnen.

Doch die Historie zeigt auch positive Ergebnisse. Im Olympia-Finale 2016 besiegte Deutschland Schweden klar mit 2:0.

Schottland als Außenseiter: Weir im Fokus

Im Vergleich zu den Top-Teams gelten die Schottinnen als krasser Außenseiter. Sie dürfen keine große Gefahr darstellen, so die Einschätzung.

Caroline Weir (31) aus Lyon ist der Star der schottischen Mannschaft. Dennoch fehlt den Britinnen die Konstanz im internationalen Vergleich.

Die vergangenen Duelle in der Nations League 2025 endeten deutlich für Deutschland. Mit 6:1 und 4:0 setzte man sich klar durch.

Die Spiele der Qualifikationsrunde finden im ersten Halbjahr 2027 statt. Sie erfolgen zeitlich unmittelbar vor der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Christian Wück betonte, dass die Spiele gleichzeitig als Vorbereitung auf höchstem Niveau für die WM genutzt werden sollen.