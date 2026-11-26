Die Eintracht-Frankfurt-Profiin Laura Freigang verbüßt eine Sperre bis Oktober 2027 wegen drei verpasster Dopingtests. Konsequenzen für Vereins- und Nationalteam.

Die deutsche Fußball nationalspielerin und Eintracht-Frankfurt-Stürmerin Laura Freigang erhält eine Sperre bis zum 7. Oktober 2027. Das Ergebnis einer gütlichen Einigung zwischen der Athletin, der Welt- Anti-Doping -Agentur WADA, der Nationalen Anti-Doping -Agentur NADA und dem Deutschen Fußball -Bund ( DFB) ist nun bekannt. Durch diesen Entscheid entfällt für die 28-Jährige die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien.

Drei Verstöße gegen Meldepflichten dokumentiert

Die 16-monatige Sperre beruht auf drei dokumentierten Versäumnissen bei der Angabe von Aufenthaltsorten für Dopingkontrollen. Diese Vergehen ereigneten sich im Zeitraum zwischen dem 11. März 2025 und dem 23. Februar 2026. Dabei handelt es sich um drei Meldepflicht- oder Kontrollversäumnisse, die den Artikel 2.4 des Welt-Anti-Doping-Codes sowie die entsprechenden nationalen Bestimmungen verletzen. Die Frist beginnt offiziell mit der Benachrichtigung durch den DFB am 8. Juni 2026.

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Laura Freigang gehörte zum Registered Testing Pool (RTP), einem System für Spitzensportler mit den strengsten Meldevorgaben. Innerhalb von zwölf Monaten wurden drei Verstoßfälle gegen die Meldepflicht festgestellt. Sol sogenannte Strikes führen laut NADA in der Regel zu einer zweijährigen Sperrfrist. Die Athletin hatte sich bereits Anfang Juni nach Bekanntwerden der Vorwürfe geäußert und bestritt jegliches vorsätzliche Verhalten. Sie erklärte, es handele sich um Unstimmigkeiten oder Missverständnisse bei der täglichen, stundenaktuellen Datenaktualisierung im System.

Keine Auswirkungen auf Spielwertungen und Mannschaften

Die persönliche Wettbewerbswertung von Laura Freigang ab dem 23. Februar 2026 wird annulliert. Es liegt jedoch keine Disqualifikation aufgrund von Dopingverdacht vor, wie die Spielerin in einem Instagram-Post betonte. Die Olympia-Dritte von 2024 und EM-Zweite von 2022 wies darauf hin, dass gegen sie zu keinem Zeitpunkt ein konkreter Dopingverdacht bestand. Die Sperre ist ein direkter Verstoß gegen die Transparenzpflichten im Anti-Doping-System.

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Der Vergleich hat keine Konsequenzen für die Spielwertungen des deutschen Nationalteams oder des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Als Kapitänin der Eintracht ist Laura Freigang eine绝对 Leistungsträgerin, deren Vertrag bis Sommer 2027 läuft. Die NADA und der DFB stellten klar, dass die annullierten Ergebnisse nur die individuellen Leistungen der Spielerin betreffen. Teamergebnisse bleiben damit unberührt.

Situation im DFB-Kader und berufliche Zukunft

Laura Freigang hatte zuletzt keinen Stammplatz in der A-Nationalmannschaft. Bundestrainer Christian Wück holte sie im Oktober nach den Spielen gegen Australien und Japan zurück. DFB-Direktorin Nia Künzer betonte, dass Freigang sich durch sportliche Leistungen für die Nominierung qualifiziert habe. In der Partie gegen Australien wurde sie in der 89. Minute eingewechselt. Nach dem Sieg gegen Japan in Bremen brach die Angreiferin in Tränen aus und erklärte, das Leben sei manchmal hart und schwer.

Trotz des laufenden Verfahrens nominierte Christian Wück die Offensivspielerin im November für die Südamerika-Reise der DFB-Frauen. Die Spiele gegen Argentinien in La Plata und gegen Peru in Rio de Janeiro standen an. Laura Freigang sagte diese Nominierung am Montag ab. Die offizielle Begründung des DFB für das Fehlen nannte einen grippalen Infekt. Die Sperre bis Oktober 2027 bedeutet einen erheblichen Rückschlag für ihre Karriere, da sie von Oktober 2027 an wieder am Spielbetrieb teilnehmen darf, zwei Monate vorher bereits am Mannschaftstraining teilnehmen darf.