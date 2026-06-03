DFB-Gegner im Detail: Diese Schlusselspieler gefahrden Deutschlands WM-Ambitionen

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinkuste und Ecuador. Wir analysieren die gefahrlichsten Spieler der Gegner.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Auslosung zur Weltmeisterschaft auf den ersten Blick eine machbare Gruppe erwischt. Doch Gegner wie Curacao, die Elfenbeinkuste und Ecuador verfugen uber individuelle Klasse, die der DFB -Elf gefahrlich werden kann.

Wir beleuchten die Schlusselspieler, auf die das Team von Bundestrainer besonders achten muss. Curacao ist der kleinste Staat, der je an einer WM teilgenommen hat, mit rund 150.000 Einwohnern und einer Flache von 444 Quadratkilometern. Dennoch hat die Karibikinsel einige Talente hervorgebracht, die in Europa oder anderen Ligen spielen. Ein wichtiger Offensivspieler ist Gervane Kastaneer.

Er spielt zwar nur in der ersten Liga Malaysias fur Terengganu FC, aber in der Nationalmannschaft wachst er uber sich hinaus. Mit funf Treffern war er der beste Torschutze Curacaos in der WM-Qualifikation. Geboren wurde er im niederlandischen Rotterdam und absolvierte immerhin 79 Spiele in der ersten niederlandischen Liga. Der Kapitan Leandro Bacuna ist das Herzstuck der Mannschaft.

Er dirigiert das Spiel, spielte den Grossteil seiner Karriere im englischen Profifussball und absolvierte 96 Spiele in der Premier League. In der Abwehr ist Armando Obispo ein wichtiger Faktor. Auch er wurde in den Niederlanden geboren und ausgebildet, seit seinem siebten Lebensjahr bei PSV Eindhoven. Obispo durchlief mehrere niederlandische Nachwuchsmannschaften bis zur U21, entschied sich dann aber fur Curacao.

In Eindhoven kommt er jedoch nicht uber die Rolle des Rotationsspielers hinaus. Die Elfenbeinkuste wird am 20. Juni der zweite Gruppengegner sein und stellt eine deutlich schwierigere Aufgabe dar. Nach dem Viertelfinalaus beim Afrika-Cup peilt die Mannschaft nun eine erfolgreiche WM an.

Individuell sind die Ivorer stark besetzt. Der Flugelspieler Ousmane Diomande hat das Potenzial, jede Abwehr schwindelig zu spielen. Seine Qualitaten sind aus der Bundesliga bekannt, wo er fur RB Leipzig spielt. Diomande ist pfeilschnell, dribbelstark und torgefahrlich.

Im Sommer 2025 wechselte er fur rund 20 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig und erzielte in seiner ersten Bundesliga-Saison zwolf Tore und neun Vorlagen. Gemeinsam mit Amad Diallo bildet er eine gefahrliche Flugelzange. Diallo hat sich in den vergangenen zwei Spielzeiten als Stammspieler bei Manchester United etabliert. In der Spielzeit 2024/25 gelangen ihm in der Premier League acht Tore und acht Vorlagen, in der darauffolgenden Saison waren es zwei Tore und vier Vorlagen.

Bei der Nationalmannschaft ist er mit funf Toren in 18 Spielen sehr effektiv. Im Mittelfeld ist Franck Kessie der Dreh- und Angelpunkt. Nach Stationen in Italien und England wechselte er im Sommer 2023 nach Saudi-Arabien. Kessie fuhrt die Mannschaft als Kapitan an, verteidigt viel weg und kurbelt die Offensive an.

Zudem ist er fur die Teamchemie wichtig. Der dritte Gruppengegner Ecuador tritt am 25. Juni an und nimmt zum funften Mal an einer WM teil. Den grossten Erfolg feierte Ecuador bei der WM 2006 in Deutschland mit dem Erreichen des Achtelfinales.

Das aktuelle Team gilt als die beste ecuadorianische Mannschaft aller Zeiten, mit mehreren Top-Spielern von europaischen Spitzenklubs. Der absolute Superstar ist Moises Caicedo. Der FC Chelsea zahlte 2023 eine Ablose von 116 Millionen Euro fur ihn. Seine Starken sind seine Zweikampfstarke, sein grossartiges Abraumen und seine Antreiberqualitaten.

Mit seiner aggressiven Spielweise und Korpersprache steckt er die gesamte Mannschaft an. In der Abwehr ist Piero Hincapie vielen deutschen Fans bestens bekannt, da er von 2021 bis 2025 in der Bundesliga fur Bayer Leverkusen spielte und 2024 das Double gewann. Anschliessend wechselte er fur rund 52 Millionen Euro zum FC Arsenal. Hincapie ist zweikampfstark, dynamisch, hat eine gute Spielubersicht und viel Gefuhl im linken Fuss.

Auf der Aussenverteidigerposition spielt Pervis Estupinan. Nach drei starken Spielzeiten in der Premier League fur Brighton & Hove Albion wechselte er im Sommer 2025 zum AC Mailand, der 17 Millionen Euro zahlte. Bei Milan kam er bisher nicht uber die Rolle des Rotationsspielers hinaus, aber in der Nationalmannschaft ist er ein echter Aktivposten. Er hat viele Ballkontakte, leitet viele Torchancen ein und ist selbst torgefahrlich.

Die deutsche Mannschaft muss also in jedem Spiel wachsam sein. Auch wenn die Namen der Gegner auf dem Papier nicht so schwer wiegen, lauern in jedem Team individuelle Gefahren. Mit einer konzentrierten Leistung sollte die DFB-Elf jedoch das Weiterkommen schaffen





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