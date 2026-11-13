Die Uefa-Strafe gegen den serbischen Verband führt zu einer leeren Tribüne im Stadion Rajko Mitić. Nur 5000 Kinder und 50 deutsche Fans dürfen das Spiel gegen Deutschland verfolgen.

Das bevorstehende Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Belgrad wird unter einzigartigen Bedingungen ausgetragen. Das Stadion Rajko Mitić wird größtenteils leer bleiben, da die Uefa eine Sperre für reguläre Zuschauer verhängt hat. Stattdessen betritt die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp eine Arena, die fast ausschließlich von Kindern gefüllt sein wird. Rund 5000 junge Gäste haben die Erlangnis erhalten, die Partie live vor Ort zu verfolgen.

Uefa-Sanktionen gegen serbische Fans

Die außergewöhnliche Maßnahme ist eine direkte Konsequenz aus rassistischen und diskriminierenden Vorfällen während der Nations-League-Heimspiele in Serbien im September. Bei den Begegnungen gegen Griechenland und die Niederlande hatten serbische Zuschauer wiederholt diskriminierende Aktionen gezeigt. Als Reaktion darauf ordnete der europäische Fußballverband einen Ausschluss von Zuschauern für das nächste Heimspiel an. Zudem verhängte die Uefa eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro, die nun auch das Duell mit Deutschland betrifft.

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DFB vergibt begrenzte Tickets an Fans

Reguläre Zuschauer und die üblichen Gästefans sind von dem Ausschluss komplett betroffen. Auch zahlreiche deutsche Anhänger, die ihre Reise nach Belgrad bereits geplant hatten, müssen die Spiele im Stadion fernbleiben. Innerhalb der Uefa-Regularien gibt es jedoch eine spezifische Ausnahme, die die aktuelle Besetzung möglich macht. Kinder unter 15 Jahren sind erlaubt, sofern sie sich in organisierten Gruppen befinden und von Lehrern oder Trainern begleitet werden.

Der serbische Fußballverband rechnet aufgrund dieser Regelung mit der Anwesenheit von rund 5000 jungen Zuschauern im Stadion. Für die deutsche Seite steht dem DFB grundsätzlich ein Kontingent von 200 Tickets für Delegationsmitglieder und Partner zur Verfügung. Der Deutsche Fußball-Bund hat 50 dieser Plätze über ein Punktevergabe-System an besonders treue Anhänger verteilt. Somit dürfen exakt 50 deutsche Fans das Match aus der Nähe beobachten.

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Klapps humorvoller Umgang mit der Situation

Bundestrainer Jürgen Klopp, 59 Jahre alt, zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel von einer humorvollen Seite. Er nahm die besondere Kulisse und die leeren Ränge gelassen zur Kenntnis. Auf die Frage nach der Atmosphäre witzelte er: Ich hoffe, wir können den Kindern zumindest ein schönes Spiel liefern. Diese positive Einstellung sollte als Kontrast zur ansonsten angespannten politischen und sportlichen Lage wirken.

Der deutsche Trainer betonte auch den pädagogischen Aspekt des Spiels für die jungen Zuschauer. Er fügte hinzu, dass die deutschen Spieler morgen 5000 serbische Kinder mit dem Gedanken nach Hause schicken müssen, dass man im Fußball nicht immer gewinnt. Damit setzt Klopp ein klares Zeichen, dass sportliche Leistung und Respekt vor den jungen Gästen im Vordergrund stehen, trotz der strengen Sanktionen des Verbandes.