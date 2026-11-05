DFB-Kader: Füllkrug-Comeback, Adeyemi-Boycott und Rüdigers Abschied

Jürgen Klopp nominiert DFB-Kader für Nations League. Niclas Füllkrug kehrt zurück, Karim Adeyemi bleibt draußen. Antonio Rüdiger verabschiedet sich am 16. November in Berlin.

Die Nationalmannschaft steht im November vor einer entscheidenden Phase in der Nations League. Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Donnerstag seinen Kader für die Partien gegen Serbien und die Niederlande vorgestellt. Mit dabei ist der Torjäger Niclas Füllkrug, während Karim Adeyemi überraschend fehlt. Der 13. November gilt als Spielort in Belgrad, drei Tage später empfängt das DFB-Team die Niederlande in Berlin.

Füllkrug-Return und Adeyemi-Kontroversen

Niclas Füllkrug kehrt nach langer Zeit in den Kader zurück. Er hat in dieser Saison für Werder Bremen zwölf Pflichtspieltore erzielt. Diese Form belohnt Jürgen Klopp mit der Berufung. Füllkrug bestritt sein letztes Länderspiel am 8. Juni 2025. Damals unterlag Deutschland im Spiel um Platz drei gegen Frankreich mit 0:2. Jetzt hat er die Chance auf eine neue Berufung.

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Umso kontroverser ist die Nichtberufung von Karim Adeyemi. Der Spieler von Barcelona wurde nicht eingeladen. Der Ex-BVB-Torwart Roman Weidenfeller erklärt dies mit taktischen Defiziten. Adeyemi reagiere zu spät im Rückwärtsgang. Dies passe überhaupt nicht zu Jürgen Klopp. Der Trainer lege großen Wert auf die defensive Arbeit.

Adeyemi überzeugte zuletzt in sechs Pflichtspielen nur mit einem Tor und keiner Vorlage. Seine Spielzeit ist bei Barcelona zurückgegangen. Zudem fehlte es ihm bei den letzten Länderspielen an Glanz vor dem Tor. Gegen die Niederlande verpasste er eine Großchance, die das Siegestor hätte werden können. Weidenfeller vermutet einen Denkzettel für die mangelnde Rückwärtsarbeit.

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Antonio Rüdiger verabschiedet sich aus der DFB-Nationalmannschaft

Antonio Rüdiger wird am 16. November offiziell verabschiedet. Das Spiel in Berlin dient als Abschiedsfeier. Er debütierte am 13. Mai 2014 gegen Polen. Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft 2026 verkündete er seinen Rücktritt. Er war lange Jahre Stammkraft und umstrittene Figur. Ein WM- oder EM-Titel blieb ihm verwehrt. 2017 siegte er mit dem Confed Cup.

Jürgen Klopp würdigt Rüdiger als verdiente Größe. Er soll angemessen Abschied nehmen. Die Feier findet im Rahmen der Nations League statt. Rüdiger hinterlässt eine Ambivalente Spur in der Geschichte des DFB. Seine physische Stärke war oft unverzichtbar, doch sein Temperament sorgte auch für Konflikte.

Nations League: Druck auf das DFB-Team steigt

Die Partien gegen Serbien und die Niederlande sind der Gruppenabschluss. Nur zwei Siege sichern den Einzug ins Viertelfinale. Deutschland liegt mit fünf Punkten auf dem dritten Platz. Die Niederlande und Griechenland haben jeweils acht Punkte. Nur die ersten beiden Teams qualifizieren sich. Deutschland hat den direkten Vergleich gegen Griechenland verloren.

Sollte die Qualifikation scheitern, wird der Weg zur EM 2028 schwieriger. Der Mix im Kader ist bunt. Es gibt junge und erfahrene Spieler. Die Auswahl war schwer. Mehr Spieler hätten berufen werden können. Qualität macht Entscheidungen schwierig. El Mala scheint wieder im Kader zu sein. Younes Ebnoutalib hat gute Chancen. Paris Brunner fällt vorerst aus.

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Politische und mediale Reaktionen auf die Kaderentscheidungen

Rudi Völler glaubt an ein schnelles Comeback von Julian Nagelsmann bei einer Top-Mannschaft. Dies zeigt die Unsicherheit um die Zukunft. Die Medien diskutieren intensiv über die Nominierung. Sky und Bild berichten übereinstimmend über die Rückkehr von Füllkrug. Die Öffentlichkeit erwartet klare Signale von der Mannschaft.

Die Kritik an Adeyemi ist laut. Viele Fans und Experten teilen die Ansicht von Weidenfeller. Taktische Disziplin ist für Klopp entscheidend. Die Niederlage gegen Frankreich 2025 wirkt nach. Deutschland muss in Serbien und Berlin punkten. Sonst droht eine Krise. Die EM 2028 steht in den Sternen.

Ausblick: Was bedeutet dies für die EM-Qualifikation 2028?

Die Nations League dient als Indikator. Ein schlechtes Abschneiden schadet der Moral. Jürgen Klopp steht unter Druck. Die Spieler müssen beweisen, dass sie halten können. Die Niederlande sind ein Erzrivale. Das Spiel in Berlin ist emotional aufgeladen. Rüdigers Abschied wird zentral sein. Es ist ein Finale einer Ära.

Die Medienlandschaft beobachtet genau. Jede Entscheidung wird gewogen. Adeyemis Zukunft ist ungewiss. Füllkrugs Form gibt Hoffnung. Das DFB-Team muss funktionieren. Die nächsten Wochen sind entscheidend. Der 13. und 16. November prägen die Sommer 2026. Die EM 2028 wartet im Hintergrund. Nur siegen zählt. Alles andere ist Versagen.