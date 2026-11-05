Jürgen Klopp nominiert Niclas Füllkrug und Abschied von Antonio Rüdiger für die entscheidenden Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht vor einer entscheidenden Phase in der Nations League. Bundestrainer Jürgen Klopp hat den Kader für die Partien am 13. November in Belgrad gegen Serbien und am 16. November in Berlin gegen die Niederlande nominiert. Diese beiden Spiele markieren den Gruppenabschluss und entscheiden über den Einzug in das Viertelfinale.

Niclas Füllkrug kehrt in den Kader zurück

Jürgen Klopp holt den Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Der 33-jährige Mittelstürmer vom SV Werder Bremen hat in der aktuellen Saison bereits zwölf Pflichtspieltore erzielt und damit seine formstarke Rückkehr bewiesen. Füllkrug absolvierte sein letztes Länderspiel am 8. Juni 2025 in der Nations League, als Deutschland das Spiel um Platz drei mit 0:2 gegen Frankreich verlor.

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Bei den kommenden beiden Spielen in Serbien und Berlin kann Füllkrug nun seine Länderspielstatistik aktualisieren. Er hatte im September noch kein Länderspiel für das DFB-Team bestritten. Der Bundestrainer betonte, dass die Auswahl des Kaders nach dem 44er-Kader im September schwierig war, da mehr Spieler verdient gewesen wären. Je mehr Qualität zur Verfügung stehe, desto schwieriger seien die positiven Entscheidungen.

Abschied von Antonio Rüdiger

Am 13. Mai 2014 gab Antonio Rüdiger sein Debüt in der Nationalmannschaft in Hamburg gegen Polen. Am 1. September 2026 verkündete er nach der enttäuschenden WM in den USA, Mexiko und Kanada seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. Bei dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Berlin wird dem verdienten Nationalspieler angemessen Abschied genommen.

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Rüdiger war viele Jahre lang eine Stammkraft, galt aber zugleich als umstrittene Figur. Ein WM- oder EM-Titel mit der DFB-Elf blieb ihm verwehrt. Im Jahr 2017 war er jedoch beim Confed-Cup-Sieg dabei. Rudi Völler glaubt an ein schnelles Trainer-Comeback von Julian Nagelsmann bei einer Top-Mannschaft, was im Kontext der aktuellen Umbrüche im deutschen Fußball erwähnt wird.

Knappe Situation und Konkurrenzkampf

Andere Spieler müssen mit Rückschlägen leben. Andriy Shevchenko, oder besser gesagt Serdar Dursun? Nein, die Quelle nennt Undav. Kapitän Serdar Dursun des VfB Stuttgart geht nicht davon aus, nominiert zu werden. Ohne Tore sei es schwer, dabei zu sein. Nach dem 0:2-Aus sagte der Kapitän der Schwaben, er habe gar keine Hoffnung auf eine Berufung. Bereits für die ersten vier Spiele war er von Klopp nicht nominiert worden.

Younes Ebnoutalib hat laut Sky-Berichten gute Chancen auf eine erneute Berufung. Paris Brunner wird dagegen vorerst nicht im Aufgebot erwartet. Lothar Matthäus kritisierte in seiner Sky-Kolumne einen möglichen Verzicht auf Füllkrug als großen Fehler. Mit neun Treffern führe er die Torschützenliste der Bundesliga an. Man komme nicht an ihm vorbei.

Chancen auf Viertelfinale und EM-Qualifikation

Nur mit zwei Siegen kann sich die DFB-Auswahl noch den Einzug ins Viertelfinale sichern. Nach vier Spielen liegt der viermalige Weltmeister mit fünf Punkten nur auf dem dritten Platz hinter den Niederlanden und Griechenland, die jeweils acht Punkte haben. Nur die ersten beiden Teams ziehen in die K.o.-Phase der Nationenliga ein.

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Gegen Griechenland hat das DFB-Team zudem den direkten Vergleich verloren, was bei Punktgleichheit zählt. Das Ergebnis lautete 0:1 und 0:0. Sollte das Team von Jürgen Klopp den Einzug ins Viertelfinale verpassen, droht ein schwierigerer Weg zur EM 2028. Die Partie gegen Serbien in Belgrad und der Duell mit den Niederlanden in Berlin sind somit existenziell für die Zukunft des Kaders.