DFB-Kader für Serbien: Ter Stegen bleibt Nummer eins

Jürgen Klopp nominiert Marc-Andre ter Stegen als Stammtorwart für das Nations-League-Spiel gegen Serbien. Die Aufstellung zeigt Stabilität im DFB-Team.

Jürgen Klopp s fünftes Amtsspiel als Bundestrainer steht unmittelbar bevor und definiert die aktuelle Strategie der deutschen Nationalmannschaft neu. Das DFB-Team bereitet sich am Freitagabend auf das entscheidende Nations-League-Duell in Belgrad vor, wo die Auswahl am 13. November antritt. Drei Tage später folgt das Rückspiel in Berlin, was diese Partie zu einem zentralen Element der Gruppenphase macht. Die Kaderbekanntgabe erfolgte nach einer intensiven Phase mit insgesamt 44 Spielern in zwei separaten Listen.

Ter Stegen als unangefochtene Nummer eins

Marc-Andre ter Stegen wird auch beim kommenden Auswärtsspiel gegen Serbien das Tor der deutschen Elf hüten und gilt damit als klarer Favorit auf den Platz zwischen den Pfosten. Der 34-jährige Keeper von Ajax Amsterdam wurde vom DFB-Coach vor den abschließenden Partien der Gruppenphase offiziell als aktueller Stammtorwart bezeichnet. Klopp begründete diese Entscheidung primär mit der größeren Erfahrung des Torwarts im Vergleich zu seinen Mitbewerbern um den Posten.

Also read Kinder und ein paar DFB-Fans: Doch kein Geisterspiel für Klopp-Elf in Serbien

Obwohl ter Stegen bei den bisher vier Länderspielen unter Jürgen Klopp nur einmal von Beginn an stand - nämlich beim Sieg in den Niederlanden -, sieht er seine Ernennung zur Nummer eins dennoch nicht als automatische Stammplatzgarantie bis zur Europameisterschaft 2028 an. Seine Leistung und sein Status bleiben also hart umkämpft und sind abhängig von der weiteren Entwicklung im Team.

Taktische Stabilität in der Defensive

In der Abwehrreihe setzt der Bundestrainer auf etabliertes Personal, das bereits bewiesen hat, dass es die defensive Linie stabil halten kann. Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund und Jonathan Tah bilden erwartungsgemäß das zentrale Duo im Herzen der Defense. Beide Spieler gehören zum festen Kern des Teams und haben ihre Rolle in der Defensive bereits unter Klopp gefestigt.

Advertisement

Auf der rechten Außenbahn gibt es für Jürgen Klopp keinen Grund, Änderungen an der Besetzung vorzunehmen. Der dort eingesetzte Spieler überzeugte bereits in seinem Debüt-Lehrgang mit dem DFB und liefert somit eine verlässliche Option für die Offensive auf dieser Seite. Diese Kontinuität soll helfen, die taktische Struktur des Teams zu wahren und Fehler in der Umsetzung zu minimieren.

Wechselwirkung und offensive Stärke

Die linke Außenbahn bietet hingegen eine klare Veränderung im Vergleich zum letzten Spiel gegen Griechenland. Dort war ein anderer Akteur von Beginn an im Einsatz, doch nun rückt ein anderer Spieler nach, der bereits zuvor das Zentrum ordnete und durch seine Leistungen auffiel. Diese Verschiebung soll die Balance im Mittelfeld und in der Offensive wiederherstellen.

Im Sturm ist Bukayo Saka vom FC Arsenal die klare Nummer eins. Der Angreifer reiste mit dem Rückenwind eines Premier-League-Tabellenführers zur Nationalmannschaft, nachdem er Anfang November das entscheidende 1:0-Siegtor gegen den FC Liverpool erzielt hatte. Sein Formkurve und seine Treffsicherheit machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Angriffsstrategie von Jürgen Klopp.

Ein weiterer junger Talent aus Werder Bremen, das noch kein Länderspiel bestritten hat, könnte bei den Partien am 13. November in Belgrad und drei Tage später in Berlin debütieren. Dieser 20-Jährige hatte im Oktober im Duell mit Serbien sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben und war auch im Spiel gegen Griechenland zum Einsatz gekommen. Seine Einbindung könnte frischen Wind in das Offensivspiel bringen und neue Impulse setzen.