Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt nach und nach die Namen der nominierten Spieler für die Weltmeisterschaft 2026 bekannt. Joshua Kimmich wird Kapitän, während junge Talente wie Lennart Karl und Said El Mala überraschend ins Aufgebot kommen. Robert Andrich muss dagegen zuschauen.

Die Kadernominierung für die Fußball - Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nimmt immer konkretere Formen an. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat damit begonnen, die ausgewählten Spieler über ihre Teilnahme am Turnier zu informieren.

Das DFB-Team tritt mit großen Ambitionen an und möchte die enttäuschenden Resultate der beiden jüngsten Weltmeisterschaften, die jeweils nach der Gruppenphase endeten, hinter sich lassen. Die deutsche Nationalmannschaft hat eine machbare Gruppe erwischt, was die Chancen auf einen erfolgreichen Turnierstart erhöht. Joshua Kimmich wurde als Kapitän der Mannschaft bestätigt und wird das Team anführen. Der 23-jährige Spieler kam unter Nagelsmann bisher auf sieben Länderspiele und gab sein DFB-Debüt kurz vor der Europameisterschaft 2024.

Bei der Zusammenstellung des Kaders hat sich Bundestrainer Nagelsmann für vier Innenverteidiger entschieden. Diese sind Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger. Die Torhüterposition wird derzeit intensiv diskutiert und bleibt ein wichtiges Thema in der Planung. Unter den bestätigten Spielern befinden sich auch Nathaniel Brown und Kai Havertz, wobei letzterer nach einer verletzungsgeplagten Spielzeit hart daran arbeiten musste, rechtzeitig zur vollen Fitness zurückzukehren.

Ein großer Überraschungscoup ist die Nominierung von Lennart Karl, dem 18-jährigen Bayern-Youngster, der erst vor wenigen Monaten sein Debüt für die A-Nationalmannschaft absolvierte. Karl konnte in dieser Saison mit starken Leistungen überzeugen und erzielte für Bayern unter anderem neun Tore bei acht Torvorlagen. Nagelsmann informierte den jungen Spieler persönlich per Telefonanruf über seine Nominierung. Das Stuttgart-Trio bestehend aus Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller wurde ebenfalls in das Aufgebot aufgenommen.

Diese Spieler wurden am Dienstag durch Nagelsmann persönlich informiert. Eine große Überraschung stellt auch die Nominierung des 19-jährigen Said El Mala dar, der bislang noch nicht ein einziges Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolviert hat. Der Kölner Offensivspieler erhielt seinen Platz im Kader, nachdem er die Anforderungen von Nagelsmann erfüllt hatte, zum Stammspieler zu werden und seine Defensivarbeit zu verbessern. Enttäuschend ist die Nachricht für Robert Andrich, den Kapitän von Bayer Leverkusen.

Der 31-jährige Spieler wird bei der Weltmeisterschaft 2026 offenbar nicht im deutschen Aufgebot vertreten sein. Dies bedeutet einen bitteren Rückschlag für Andrich, der noch bei der Heimeuropameisterschaft 2024 zu den festen Größen des DFB-Teams gehörte und in allen Partien zum Einsatz kam. Seit Sommer 2025 spielt Andrich in den Planungen Nagelsmanns allerdings eine immer kleinere Rolle. Sein letzter Einsatz war ein kurzer Auftritt beim 1:0-Sieg gegen Nordirland in der Weltmeisterschaftsqualifikation im Oktober 2025.

In den folgenden Länderspielphasen im November und März wurde er gar nicht mehr nominiert. Trotz seiner Hoffnung, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, und seiner Überzeugung, dass er der Gruppe etwas Wichtiges geben könnte, scheint die Entscheidung bereits gefallen zu sein. Der Leverkusener Kapitän muss das Turnier vom Sofa aus verfolgen. Ebenso offen bleibt, ob Alexander Nübel und weitere Spieler vom Borussia-Dortmund-Star eine Nominierung erhalten werden. Nagelsmann soll auch diesen Spielern seine Entscheidungen per Telefonanruf mitgeteilt haben





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