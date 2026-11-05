DFB-Kader: Jürgen Klopp nominiert Lennart Karl und Wael Mohya für November-Spiele

Bundestrainer Jürgen Klopp stellt den Kader für die Länderspiele gegen Serbien und Holland vor. Mit dabei sind die Talente Lennart Karl, Wael Mohya und Brajan Gruda.

Der deutsche Bundestrainer Jürgen Klopp hat am Donnerstag seinen Kader für die anstehenden November-Länderspiele bekanntgegeben. Die Nationalmannschaft trifft am dreizehnten November in Belgrad auf Serbien und am sechzehnten November im Berliner Olympiastadion auf Holland. Zu den prominenten Nominierungen gehört der achtzehnjährige offensive Mittelfeldspieler Lennart Karl vom FC Bayern München. Der Youngster war bereits im September und Oktober Teil des ersten Kaders unter der Ägide von Klopp.

Jürgen Klopp setzt auf junge Talente

Klopp bestätigt damit seine Strategie, junge Spieler früh in den Profikader zu integrieren. Lennart Karl gab sein Debüt in der Nationalmannschaft bereits im März gegen die Schweiz, das Spiel endete mit einem Vier-zu-Drei-Sieg für Deutschland. Damals stand noch Julian Nagelsmann als Vorgänger an der Seitenlinie. In der aktuellen Aufstellung übernimmt Klopp die Verantwortung für die weitere Entwicklung dieser jungen Generation. Er hebt die Qualität der Spieler hervor und betont deren Potenzial für die Zukunft des deutschen Fußballs.

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Neulinge Wael Mohya und Brajan Gruda

Neben Karl steht auch der siebzehnjährige Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach erstmals im DFB-Aufgebot. Der Flügelspieler sollte bereits im September nominiert werden, verletzte sich jedoch zuvor. Klopp lobt die Gespräche mit dem Teenager und vergleicht dessen Selbstbewusstsein mit seiner eigenen Jugendzeit. Zudem könnten Leipzigs Brajan Gruda und Stuttgarts Finn Jeltsch ihr Debüt feiern. Beide Spieler gelten als wichtige Akteure in ihren Vereinen und sollen nun auf nationaler Ebene überzeugen.

Kommentare zu Formschwankungen und Verletzungen

Der Trainer äußerte sich spezifisch zur aktuellen Verfassung einiger Spieler. Er erwähnte, dass Lennart Karl nach einer früheren Verletzung formstabil geblieben ist und in Madrid durch ein cleveres Tor aufgefallen ist. Auch Derry Scherhant wird als positive Überraschung des ersten Camps bezeichnet. Said El Mala profitiert von einer leicht angepassten Position in der Offensive. Kai Havertz wurde als neuer Rekordtorschütze Deutschlands in der Champions League gewürdigt. Younes Ebnoutalib habe seine Erwartungen übertroffen.

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Torwartkonkurrenz und Philipp Treus Aufstieg

Bei den Torhütern geht Marc-André ter Stegen als Nummer eins in die nächsten Spiele. Klopp betonte, dass Stabilität wichtiger ist als aktuelle Haltequote. Alle fünf aus dem ersten Camp waren top. Philipp Treu entwickelte sich vom Neuling zum Stammspieler. Beide Leipziger mit Ridle Baku und Benni Henrichs wurden beobachtet. Wer hinten rechts spielen kann, ist Finn Jeltsch. Ihn wollen wir da auch mal sehen.

Abschluss der Kaderentscheidungen

Klopp schloss die Tür nicht für andere Talente wie Nick Woltemade bei Juventus. Form schlägt alles andere. Die Entscheidung fiel für die aktuell bestformten Spieler. Füllkrug freute sich über die Nominierung. Durch gute Leistungen konnte er profitieren. Das Team zeigt starke Leistung. Die Reise nach Belgrad und das Heimspiel in Berlin stehen bevor. Die Auswahl konzentriert sich auf Erfahrung und junges Talent gleichermaßen.