DFB-Kader: Malick Thiaw vor Bisseck, Jurgen Klopp nominiert 24 Spieler

Jürgen Klopp reduziert den DFB-Nations-League-Kader auf 24 Spieler. Malick Thiaw verdrängt Yann-Aurel Bisseck, während Niclas Füllkrug Nick Woltemade vorzieht.

Der deutsche Nationaltrainer Jürgen Klopp (59) hat seine finale Aufstellung für die bevorstehenden Nations-League-Begegnungen gegen die Niederlande und Serbien bekanntgegeben. Dabei hat der 46-jährige Bundestrainer drastische Kürzungen vorgenommen: Von den ursprünglich 44 nominierten Akteuren müssen sich nun 20 Spieler die Partien von zu Hause aus im Fernsehen ansehen.

In einem Ankündigungs-Video bestätigte der DFB-Coach den Kontakt zu allen zuvor berufenen Spielern und erläuterte die straffende Logik hinter der Auswahl. Die Entscheidung, die Qualität des Kaders zu fokussieren, steht im Zeichen des Leistungsprinzips, wobei Klopp betonte, dass solche Diskussionen nur entstehen, weil zu viel Talent zur Verfügung stehe.

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Thiaw vor Bisseck als Innenverteidiger

Die wohl umstrittenste, aber auch knappste Entscheidung im Kader betrifft die Innenverteidigung: Malick Thiaw (25/Newcastle United) hat den Vorrang vor Yann-Aurel Bisseck (25/Inter Mailand) erhalten. Thiaw führte die Magpies zu Saisonbeginn als Kapitän auf das Feld und vertrat den verletzten Dan Burn, verlor jedoch mit dessen Rückkehr seinen Stammplatz in der englischen Liga.

Im Gegensatz dazu spielt Bisseck als fester Bestandteil der Dreierkette bei Inter Mailand und zeigte jüngst Champions-League-Form beim 3:0-Auswärtssieg gegen Feyenoord Rotterdam. Klopp rechtfertigte seine Wahl mit dem Verweis auf die aktuelle Achse, auf die das Team setzen muss. Er betonte, dass die Selektion hart sei, aber für den Moment die richtige Basis bilde.

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Rechte und linke Verteidigerpositionen im Fokus

Auch an den Außenbahnen mussten drei Leipziger Spieler den Heimweg antreten: David Raum, Ridle Baku und der bereits zuvor nicht nominierte Benjamin Henrichs, der nach seinem Achillessehnenriss noch nicht fit ist. Stattdessen setzt Klopp auf Philipp Treu und Finn Jeltsch auf der rechten Seite.

Auf der linken Verteidigerposition hat sich Maximilian Mittelstädt, Kollege von Jeltsch beim VfB Stuttgart, durchgesetzt. Mittelstädt überzeugte in den vergangenen Nations-League-Spielen und spielt nun zusammen mit Nathaniel Brown im Aufgebot. Diese Verschiebungen verdeutlichen die hohe Konkurrenz um die Startelf.

Torhüter-Trios und Offensiv-Alternativen

Im Tor hat sich der Bundestrainer eindeutig auf Marc-Andre ter Stegen als Nummer eins festgelegt. Als seine Vertreter fungieren Jonas Urbig und Alexander Nübel, wobei Finn Dahmen als dritter Mann bereitsteht. In der Offensive priorisierte Klopp die aktuelle Form vor dem allgemeinen Ruf, was zur Abweisung von Karim Adeyemi und Kevin Schade führte.

Adeyemi steht bei FC Barcelona unter Flick nicht in der Startelf und seine Leistungskurve flachte ab. Schade kämpfte zuletzt mit einer Schulterverletzung und war nicht hundertprozentig fit. Stattdessen fiel die Entscheidung für Niclas Füllkrug, der in der Torgefahr vor Nick Woltemade den Vorzug erhielt, obwohl Woltemade positive Entwicklungen zeigte.

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Verletzungen und künftige Ausblick

Verletzte Stars wie Serge Gnabry, der bis Jahresende ausfällt, und Jamal Musiala, der erst ins Mannschaftstraining einsteigt, waren für die anstehenden Länderspiele keine Option. Der Fokus liegt nun auf den vier Nations-League-Spielen gegen Griechenland (2), die Niederlande und Serbien, bei denen die verbleibenden 24 Akteure ihre Qualifikation beweisen müssen.

Die Reduktion des Kaders ist eine klare Zeichensetzung von Jürgen Klopp, der trotz des Verlusts an nominierter Tiefe an der Qualität der verbliebenen Spieler festhält. Alle Details der offiziellen Nominierung unterstreichen den Anspruch, nur die bestformten und am besten integrierten Akteure auf die Reise zu schicken.