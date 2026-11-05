DFB-Kaderankündigung: Jürgen Klopp stellt Nationalmannschaft vor

Jürgen Klopp nominiert am 5. November die 23 Spieler für die Nations League gegen Serbien und Holland. Fülls Comeback steht fest.

Jürgen Klopp gibt am Donnerstag, den 5. November, den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Länderspiele bekannt. Die DFB -Elf tritt am 13. November in Belgrad gegen Serbien an und trifft drei Tage später am 16. November im Berliner Olympiastadion auf die Niederlande. Diese Begegnungen in der Nations League sind entscheidend für die weitere Qualifikation.

Kaderbekanntgabe ohne klassische Pressekonferenz

Die Ankündigung des Aufgebots erfolgt traditionell ohne face-to-face Pressekonferenz mit Journalistenfragen. Stattdessen wird der Bundestrainer sein Urteil in einem Video-Interview darlegen. Der Live-Stream ist für Donnerstag, den 5. November, um 11.30 Uhr auf allen offiziellen Kanälen des Deutschen Fußball-Bundes geplant. Die reine Nominierungsliste wird bereits um 11 Uhr auf der Webseite dfb.de veröffentlicht.

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Kleinerer Kader als in der Vorsaison

Im Gegensatz zu den ersten vier Länderspielen unter der Ägide von Jürgen Klopp verzichtet man auf einen XXL-Kader mit 44 Spielern. In den Monaten September und Oktober nahm der Trainer noch 15 Neulinge mit, wobei Spieler wie Derry Scherhant, Philipp Treu und Jonas Urbig auffielen. Für die bevorstehenden Partien gegen Serbien und die Niederlande reduziert sich die Nominiertenliste auf ein Minimum von 23 Spielern.

Sebastian Füll kehrt in die Elf zurück

Laut Berichten von SPORT BILD bereitet sich der Werder-Bremen-Star Sebastian Füll auf sein Comeback vor. Sein letzter Einsatz für die Nationalelf liegt fünf Monate zurück, als er am 8. Juni 2025 beim 0:2 im Spiel um Platz drei gegen Frankreich auf dem Platz stand. Die Rückkehr gilt als vorprogrammiert, da Füll seine Torgefährlichkeit bei Werder bewiesen hat. Zwölf Pflichtspieltore in zehn Spielen belegen eine beeindruckende Quote.

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Dringender Handlungsbedarf in der Tabelle

Nach vier Spieltagen steht Deutschland in der Nations-League-Gruppe 2 lediglich auf Platz 3. Nur das punktlose Serbien liegt darunter, während Holland und Griechenland mit jeweils 8 Zählern die Tabelle anführen. Für die deutsche Mannschaft ist mindestens der zweite Platz zwingend erforderlich, um sich für das Viertelfinale im März 2027 zu qualifizieren. Beide Novemberspiele haben daher immense Bedeutung für die weitere Tournee.

Austragungsort und Strafen gegen Serbien

Das Erstrundenspiel gegen Serbien findet am Freitag, den 13. November, um 20.45 Uhr statt. Das Match wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, was eine Sanktion der UEFA gegen den serbischen Verband ist. Diese Maßnahme betrifft auch die deutschen Fans, die keinen Zutritt zum Stadion erhalten. Die Übertragung erfolgt via RTL und RTL+.