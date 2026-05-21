DFB-Kaderbekanntgabe für die WM 2026: Erste Namen durchgesickert, Joshua Kimmich wird Kapitän

Die Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika laufen auf Hochtouren. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat erste Nominierten bekannt gegeben, darunter Joshua Kimmich als Kapitän. Mehrere Spielernamen sind bereits durchgesickert, während andere Positionen noch diskutiert werden. Die offizielle Kaderbekanntgabe ist für den 21. Mai geplant.

Die Kaderbekanntgabe für die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko rückt näher und sorgt für große Aufregung in Deutschland. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Nominierungen für sein Team weitgehend abgeschlossen, und erste Namen sind bereits durchgesickert.

Das DFB-Team hat bei dem Turnier eine machbare Gruppe erwischt und reist mit großen Ambitionen nach Amerika. Für die Mannschaft geht es vor allem darum, die beiden jüngsten Weltmeisterschaften, die jeweils nach der Gruppenphase endeten, zu vergessen und wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Als Titelverteidiger will Deutschland zeigen, dass die schwachen Leistungen der jüngeren Vergangenheit nur eine Episode waren. Die offizielle Kaderbekanntgabe ist für den 21.

Mai ab 13:00 Uhr im Livestream auf Joyn geplant, doch der DFB reagierte bereits auf mehrere Leaks der Kadernominierung und verkündete wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe erste Personalien selbst. Joshua Kimmich wird als Kapitän der Mannschaft naturgemäß dabei sein und führt die deutsche Auswahl bei diesem wichtigen Turnier an. Der DFB bestätigte diese Personalie in einem Kurzvideo und unterbrach damit die Spannung der Kadernominierung.

Der 23-Jährige kam unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bisher auf sieben Länderspiele und gab sein DFB-Debüt kurz vor der Europameisterschaft 2024. Als Kapitän trägt er nun eine besondere Verantwortung für die kommende Weltmeisterschaft





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