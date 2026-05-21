DFB-Kaderbekanntgabe für die WM 2026: Nagelsmann setzt auf Verjüngung und neue Talente

Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt seinen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zusammen. Neben etablierten Spielern wie Joshua Kimmich als Kapitän nominiert der Trainer junge Talente wie Lennart Karl und Said El Mala. Gleichzeitig bleiben erfahrene Spieler wie Robert Andrich und andere Routiniers außen vor. Die offizielle Kaderbekanntgabe findet am 21. Mai statt.

Die Vorbereitung auf die Fußball - Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko läuft auf Hochtouren, und der Deutsche Fußball -Bund präsentiert schrittweise die Zusammensetzung des Kaders unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann .

Das DFB-Team hat bei diesem Turnier eine machbare Gruppe erwischt, doch nicht nur die deutsche Auswahl reist mit großen Ambitionen nach Amerika. Für das Nagelsmann-Team geht es vor allem darum, die bitteren Erinnerungen der beiden jüngsten Weltmeisterschaften zu vergessen, die jeweils bereits nach der Gruppenphase endeten. Als Titelverteidiger möchte Deutschland eine starke Leistung zeigen und wieder ein Wort um die Medaillen mitreden. Die Kaderbekanntgabe findet am 21.

Mai ab 13:00 Uhr im Livestream auf Joyn statt. Doch schon vorher sickern immer mehr Namen durch die Medien. Joshua Kimmich wird als Kapitän der Mannschaft naturgemäß dabei sein, wie der DFB in einem Kurzvideo bestätigte. Maximilian Beier, der Stürmer von Borussia Dortmund, galt lange Zeit als Wackelkandidat im WM-Kader, gehört aber dem 26er-Aufgebot an.

Der 23-Jährige kam unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bisher auf sieben Länderspiele und gab sein DFB-Debüt kurz vor der EM 2024. Nathaniel Brown und Kai Havertz werden ebenfalls mit zur WM fahren. Vor allem Kai Havertz musste nach einer verletzungsgeplagten Spielzeit kämpfen, um rechtzeitig fit zu werden. Im Saisonendspurt zeigte der Linksfuß beeindruckende Leistungen und bewies damit seine Einsatzbereitschaft für das kommende Turnier.

Große Freude herrschte beim Bayern-Youngster Lennart Karl: Der 18-Jährige gehört zum deutschen WM-Kader. Bundestrainer Nagelsmann informierte ihn telefonisch über seine Nominierung. Karl hatte erst vor wenigen Monaten sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben, zuvor war er in der U21 aktiv. Das Juwel überzeugte in dieser Saison mit starken Leistungen und brachte es für die Münchner unter anderem auf neun Tore und acht Vorlagen.

Ein weiteres junges Talent, das nominiert wurde, ist Said El Mala vom 1. FC Köln. Der 19-Jährige hat bislang noch nicht ein einziges Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolviert. Nagelsmann hatte dem Offensivspieler die Forderung gestellt, dass er in Köln zum Stammspieler werden und defensiv besser mitarbeiten müsse.

Beide Forderungen konnte El Mala in der Rückrunde erfüllen, weshalb er nun nominiert wurde. Das Stuttgart-Trio um Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller steht ebenfalls im Kader für das Turnier. Bundestrainer Julian Nagelsmann informierte die Spieler persönlich über ihre Nominierung. Zu den vier Innenverteidigern im Kader gehören Waldemar Anton, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger.

Die Torhüterposition wird derzeit intensiv diskutiert, und es bleibt offen, ob Alexander Nübel sich über eine Nominierung freuen darf. Für einige etablierte Spieler endet die Weltmeisterschafts-Saga allerdings weniger glücklich. Robert Andrich von Bayer Leverkusen wird bei der Weltmeisterschaft 2026 offenbar nicht zum deutschen Aufgebot gehören. Der 31-Jährige gehörte noch bei der Heim-EM 2024 zu den festen Größen im DFB-Team und kam in allen Partien zum Einsatz.

Insgesamt steht der Leverkusener bislang bei 19 A-Länderspielen. Seit Sommer 2025 spielte Andrich in den Planungen Nagelsmanns allerdings immer seltener eine Rolle. Sein letzter Einsatz war ein kurzer Auftritt beim 1:0 gegen Nordirland in der WM-Qualifikation im Oktober 2025. In den folgenden Länderspielphasen im November und März wurde er gar nicht mehr nominiert.

Für Andrich wäre diese Entscheidung ein bitterer Rückschlag nach einer erfolgreichen EM-Teilnahme. Ähnlich wie Manuel Neuer, Oliver Baumann und Robert Andrich soll der Bundestrainer auch dem BVB-Star seine Entscheidung per Anruf mitgeteilt haben. Wegen eines Außenbandrisses im Knie Ende März war die Nominierung zeitweise auf der Kippe gestanden. Andere etablierte Spieler werden ebenfalls nicht dabei sein.

Der 33-Jährige Fanliebling, der unter seinem Spitznamen bekannt ist, bleibt offenbar zuhause. Bundestrainer Nagelsmann teilte dem Routinier seine Entscheidung bereits am Telefon mit. Grund für das Aus: Auf Klubebene hatte der erfahrene Spieler eine schwierige Saison. Erst lief es bei West Ham nicht, dann konnte er auch bei Milan nicht richtig durchstarten.

In 19 Serie-A-Spielen gelang ihm nur ein Tor. Der Fanliebling lieferte in der Vergangenheit im DFB-Trikot fast immer wieder ab und traf in 24 Länderspielen 14 Mal. Bei der EM 2024 war er noch einer der Leistungsträger, was die Nichtberücksichtigung umso überraschender macht. Die Auswahlentscheidungen von Bundestrainer Nagelsmann zeigen eine klare Strategie: Junge, hungrige Talente bekommen eine Chance, während etablierte Spieler, die in den letzten Saisons nicht mehr ihre beste Form gezeigt haben, außen vor bleiben.

Dies soll das Team verjüngen und neue Energie in den Kader bringen. Die Hoffnung ist, dass diese Mischung aus erfahrenen Spielern und Nachwuchskräften dem DFB-Team hilft, wieder um die großen Ziele mitzuspielen. Die offiziellen Nominierungen werden am 21. Mai bekannt gegeben und werden die Spekulationen beenden.

Bis dahin wird in den Medien und unter den Fans weiter über die Kadergestaltung und die Chancen der deutschen Mannschaft diskutiert





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