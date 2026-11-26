Joshua Kimmich kritisiert die öffentliche Kritik der Bayern-Bosse an Jamal Musiala scharf und fordert mehr Rückhalt für den Nationalspieler

Die Kritik an den Bayern-Granden im Fall Musiala ebbt nicht ab. Nach der Münchener Pleite in Lille redete Kapitän Kimmich Klartext. Jetzt ist auch Bayern Münchens Vizekapitän Joshua Kimmich seinem Mitspieler Jamal Musiala zur Seite gesprungen und hat die Vereinsführung wegen ihrer konzertierten Attacke auf den Regisseur scharf kritisiert!

„Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als die Spieler, aber nicht größer als der Mensch. Das ist ein absolutes No-Go und nicht Bayern-like“, sagte der Mittelfeldchef nach der 1:2 -Niederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League beim OSC Lille. Rumms!

Advertisement

Advertisement

„Es darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken eines Spielers ausgetragen wird“, kritisierte Kimmich das Vorgehen der Klubspitze weiter. Der FC Bayern stehe dafür, „dass man eine Familie ist und zusammenhält“, dies sei hier nicht der Fall gewesen.