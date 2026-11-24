Mit der Verpflichtung von Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat der 1. FC Union ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Transfer sorgt auch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen und Bergers Erfahrung dürfte dem Kader der Köpenickerinnen gut tun.

Mit der Verpflichtung von Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat der 1. FC Union ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Transfer sorgt auch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen und Bergers Erfahrung dürfte dem Kader der Köpenickerinnen gut tun.

- die Nummer eins der deutschen Nationalelf. Die Frau, die nicht erst seit ihrem überragenden Auftritt im mitreißenden EM-Viertelfinale gegen Frankreich im Sommer 2025 Millionen Menschen hat staunen lassen.

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Die so viel Qualität mitbringt, dass sie zuletzt zwei Mal in Folge beim Ballon d’Or, der wohl prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung im Weltfußball, den zweiten Platz belegt hat - und die vermutlich schon viel häufiger ganz vorne bei der Abstimmung gelandet wäre, wäre die Ehrung der Keeperinnen nicht erst seit zwei Jahren Teil des Ganzen.

"Krass! " schreiben auch die Fans in den sozialen Medien, gefolgt von so Superlativen wie"Episch! ","Sensationell! " oder auch einfach ganz platt:"Brett!

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". Ja, dieser Transfer der"Eisernen" ist ein echtes Brett. Eine Ansage an die Konkurrenz: Schaut her, was wir vorhaben. Dass sich Union mit den Frauen irgendwann in absehbarer Zeit unter den Top-Teams der Fußball-Bundesliga sieht, ist kein Geheimnis.

Präsident Dirk Zingler ist da recht deutlich. Im neuen Trainingszentrum sollen das Männer- und das Frauen-Team gemeinsam am Erfolg arbeiten, voneinander profitieren. Die Spielerinnen können ihrem Job unter Profi-Bedingungen nachgehen - auch das ist anderswo immer noch keine Selbstverständlichkeit. Berger weiß das natürlich.

Der Weg, den Union eingeschlagen habe, sei bemerkenswert, sagt sie. Der Verein habe sich sehr und über einen langen Zeitraum um sie bemüht. Und der Verein bekommt jetzt eine Spielerin, die auch menschlich und mental eine der Größten ist. Linda Dallmann, ihre Mitspielerin bei den DFB-Frauen, schrieb vor gar nicht allzu langer Zeit über sie:"Anne, du bist ein riesen Vorbild und Held.

Für dich. Für mich. Für alle.

" Berger erkrankte zwei Mal an Schilddrüsenkrebs, 2017 und 2022. Zwei Mal kämpfte sie sich zurück. Sie ist Vorbild. Auf und neben dem Platz.

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Veröffentlicht sogar ein Buch über ihre Geschichte. Jetzt also Union.

"Y’all are SO LUCKY! ", schreibt ein Fan des US-amerikanischen Klubs Gotham FC in den sozialen Medien. 13 Mal hat Berger für das Team aus New York/New Jersey in der abgelaufenen Spielzeit die Null gehalten - in 29 Pflichtspielen. Sie könnte also wirklich ein entscheidendes Puzzleteil ab dem neuen Jahr werden. Die Union-Frauen hängen im Tabellen-Mittelfeld der Liga.

Auf einen starken Oktober mit"Es war auf jeden Fall mal Zeit, jetzt endlich nach Hause zu kommen", sagt die 36-Jährige. Mehr als zwölf Jahre nach ihrem Abschied aus Deutschland - wo sie und Unions Geschäftsführerin Profifußball Jennifer Zietz übrigens einst gemeinsam deutscher Meister mit Turbine Potsdam wurden. Sie freue sich"auf ihre Brötchen am Morgen", weil sie die"auf jeden Fall vermisst" habe. Darauf erst mal ne Schrippe.

Und als kleinen Vorgeschmack: Wer die oben angesprochene Performance aus dem Frankreich-Spiel nicht kennt oder lange nicht gesehen hat, möge sie sich bitte. Wie Berger nach der verunglückten Klärungsaktion der sonst so grandiosen Janina Minge faktisch ohne Reaktionszeit den Rückwärtsgang einlegt und sich schräg in der Luft liegend so lang macht, dass sie die Kugel mit der linken Hand noch vor der Linie erwischt und nach vorne klärt. Eine Parade wie ein Gemälde.

Die Künstlerin ist dann demnächst live im Stadion an der Alten Försterei zu bestaunen.