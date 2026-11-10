Der DFB korrigiert das Tor von Otto Tull Harder beim Länderspiel 1926. Antoon Verlegh erzielte den Treffer, nicht Harder. Details zur historischen Korrektur.

Der Deutsche Fußball Bund hat die offizielle Statistik des deutschen Mittelstürmers Otto "Tull" Harder korrigiert. Die historische Torschützenliste wurde nach einhundert Jahren um einen Eintrag bereinigt. Ein im Jahr 1926 erzielter Treffer wird nun nicht mehr Harder, sondern dem niederländischen Nationalspieler Antoon Verlegh zugeschrieben. Diese Änderung betrifft die Länderspielbilanz des HSV-Legenden und der deutschen Nationalmannschaft.

Korrektur des Tors vom 31. Oktober 1926

Der Anstoß für die statistische Berichtigung war das hundertjährige Jubiläum einer特定的 Begegnung. Am 31. Oktober 1926 fand in Amsterdam ein Länderspiel gegen die Niederlande statt. Deutschland gewann dieses Duell mit einem Endstand von drei zu zwei. Lange Zeit wurde der Treffer zum 3:1 Ende von Otto Harder zugeschrieben. Die aktuelle Untersuchung stellt fest, dass dieser Eintrag auf einem Irrtum beruhte.

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Präsenzberichte aus den damaligen Medien belegen, dass Antoon Verlegh den Ball in die Netz einkopfte. Harder versuchte zwar, den Spieler zu bedrängen, berührte das Leder jedoch nicht. Erst in späteren Ausgaben der DFB-Chroniken wurde der Name von Harder fälschlicherweise als Torschütze geführt. Die Gründe für diesen Fehler sind bis heute nicht vollständig geklärt.

Historische Bedeutung des Spiels und neue Statistik

Diese Partie war von besonderer historischer Relevanz für den deutschen Fußball. Es handelte sich um das erste Länderspiel, bei dem ein offizieller Bundestrainer an der Seitenlinie stand. Für Otto Harder war dies das vorletzte Einsatzjahr in der Nationalmannschaft. Er beendete seine aktive Laufbahn für die Nationalelf im Jahr 1933.

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Die Korrigierung bedeutet, dass die offizielle Torquote von Harder nun bei dreizehn Treffern liegt. Zuvor waren vierzehn Tore in fünfzehn Einsätzen verbucht. Der Fehler wurde entdeckt, als das Archivmaterial für das Jubiläum des Spiels gesichtet wurde. Die Genauigkeit der historischen Daten war dabei ein wichtiges Anliegen des Verbandes.

Sportlicher Ruhm im Schatten der NS-Vergangenheit

Otto Harder genoss in den 1920er Jahren einen enormen Stellenwert im deutschen Sport. Er galt als eine Art Superstar und besaß einen unvergleichlichen Torinstinkt. Mit dem Hamburger Sport Verein gewann er die Deutsche Meisterschaft in den Jahren 1923 und 1928. Auch ein Stummfilm mit dem Titel "Der König der Mittelstürmer" von 1927 verewigte seinen Namen im öffentlichen Bewusstsein.

Sein Weg führte jedoch über den Sport hinaus in die dunkle Zeit des Nationalsozialismus. Harder trat bereits im Jahr 1932 in die NSDAP ein. Sieben Monate später folgte der Beitritt zur Schutzstaffel. Während des Krieges übernahm er Funktionen als Aufseher in mehreren Konzentrationslagern. Darunter befand sich das KZ Neuengamme, wo Berichte über eine Wiederbegegnung mit früheren Mitspielern kursierten.

Rechtliche Konsequenzen und späte Aufarbeitung

Die Taten in der Zeit des Krieges hatten schwerwiegende rechtliche Folgen für den ehemaligen Sportler. Ein britisches Militärgericht verurteilte Otto Harder am 16. Mai 1947 zu fünfzehn Jahren Haft. Bei der Verhandlung zeigte er keine Reue für seine Handlungen. Nach seiner vorzeitigen Entlassung im Jahr 1951 kehrte er teilweise ins öffentliche Leben zurück. Er besuchte weiterhin Spiele des Hamburger Sport Vereins von der Tribüne aus.

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Die Aufarbeitung seiner Biografie dauerte Jahrzehnte. Politikwissenschaftler Arthur Heinrich beschrieb 1996 das kollektive Vergessen seiner dunklen Vergangenheit. Harder starb am 4. März 1956. Sein Grab wurde von HSV-Jugendfußballern bewacht. Ein weiterer Skandal ereignete sich anlässlich der Weltmeisterschaft 1974 in Hamburg. Eine Broschüre nannte ihn als positives Vorbild für die Jugend.

Dieser Fehler fiel erst einen Tag vor der geplanten Verteilung von hunderttausend Exemplaren auf. Die betroffene Seite musste aus allen Druckerzeugnissen entfernt werden. Die aktuelle Korrektur durch den DFB schließt einen weiteren Kreis in der historischen Dokumentation. Sie stellt sicher, dass die Statistiken der Nationalmannschaft korrekt sind. Antoon Verlegh wird nun offiziell als Torschütze des erwähnten Treffers geführt.