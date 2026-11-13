Dfb-Länderspiel: Dfb-nationaltrainer-jurgen-klopp-beruft-gruda-und-pavlovic-fur-belgrad

Jurgen Klopp setzt bei der deutschen nationalmannschaft auf junge talente wie brajan gruda und aleksandar pavlovic für das match in serbien. hier alle details zur kaderbekanntgabe.

Der deutsche bundestrainer jurgen klopp hat seine aufstellung für das anstehende länderspiel in serbien bekanntgegeben. Dabei vertraut der trainingschef auf eine frische aufstellung, die junge talente in den fokus rückt. Die reise geht nach belgrad, wo die deutsche nationalmannschaft gegen das punktlose tabellen-schlusslicht antritt.

Für die Premiere im kader ist der 22-jährige brajan gruda von rb leipzig nominiert. Der offensive spieler hat sich in den vergangenen monaten durch überzeugende leistungen empfohlen. In den vergangenen 13 saisonspielen war der jüngere der beiden gruda-brüder an insgesamt sieben toren beteiligt.

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Diese statistik umfasst zwei eigene treffer sowie fünf vorbereitungen auf treffsichere mitspieler. Klopps interesse an dem 22-jährigen aus dem rheinland-pfälzischen beruht auf dessen temporeichem und dribbelstarken stil. Genau diese qualitäten erhofft sich der bundescoach auch bei der performance in serbien.

Strategische entscheidung im mittelfeld

Im zentralen mittelfeld setzt jurgen klopp auf eine erfahrene und eine junge kraft. Neben dem 31-jährigen kapitän joshua kimmich wird der 22-jährige aleksandar pavlovic aufgeboten. Für den münchner ist diese auswahl mit besonderer bedeutung verbunden, da sein vater dejan aus serbien stammt.

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Diese familiären bindungen spielen in belgrad offensichtlich eine rolle in der strategischen überlegung von klopp. Die entscheidung für pavlovic hat zur folge, dass der 26-jährige felix nmecha vorerst auf der bank sitzen wird. Er bleibt der aufstellung weiterhin erhalten, findet aber aktuell keinen einsatz.

Junges talent ohne einsatzchance

Ein weiteres junges talent wird die reise nach serbien antreten, ohne jedoch im spieltagskader zu stehen. Der 17-jährige wael mohya von borussia mönchengladbach reist mit dermannschaft an, bleibt aber als zuschauer dabei. Die bekanntgabe erfolgte am donnerstagmorgen über die offizielle website des deutschen fußball-bundes (dfb).

Der nachwuchsspieler gilt als großes juwel im deutschen fußball, findet sich in der aktuellen liste für das match in belgrad jedoch nicht wieder. Damit ist sichergestellt, dass alle 26 spieler der mannschaft den einsatz in serbien mitverfolgen.

Das ziel des aufgebots in belgrad

Das team von bundestrainer jurgen klopp muss in serbien punkte sammeln, um die eigene qualifikation oder das ranking zu verbessern. Der gegner ist das punktlose tabellen-schlusslicht, was die erwartungshaltung an die deutsche aufstellung prägt. Mit gruda, kimmich und pavlovic stehen nun drei charakterstärken zur verfügung.

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Die kombination aus junger dynamik und kapitänserfahrung soll den weg nach vorne ebnen. Die detailplanung von klopp zeigt, dass auf erfahrung und neue talente gleichermaßen gesetzt wird. Die erwartungshaltung an das match in belgrad ist hoch, da jede punktverteilung in dieser phase wichtig ist.

Die reise nach serbien ist für die mannschaft eine prüfung der aktuellen form. Besonders die debütanten wie gruda werden unter der lupe stehen. Die qualitäten, die klopp lobt, müssen sich in der praxis beweisen. Der fokus liegt klar auf dem sieg gegen den letzten der tabelle.